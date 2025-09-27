Reportan lluvias intensas en el oriente de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Fuertes lluvias han azotado la región oriental de Cuba, con acumulados significativos que este viernes dejaron visibles afectaciones en Caimanera, en la provincia de Guantánamo.

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió que la inestabilidad continuará durante el fin de semana, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas que afectarán sobre todo a la mitad oriental de la isla. Se espera que las lluvias más intensas se registren desde la tarde del sábado y se extiendan durante la noche.

El organismo indicó que la mayor actividad de precipitaciones se concentrará en un corredor que se extiende desde Matanzas hasta Guantánamo, aunque la zona de mayor intensidad abarcará desde Camagüey hasta Guantánamo.

En el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) los especialistas dijeron que el sistema se convirtió en la Depresión Tropical Nueve justo al norte del este de Cuba.

"Las lluvias asociadas con este sistema continuarán afectando el este de Cuba, La Española, Jamaica y las Bahamas durante el fin de semana, lo que probablemente producirá inundaciones repentinas", dijeron.