Juventud LAC: Julieta Altieri lidera un nuevo ciclo de defensa de los derechos humanos en América Latina

Getting your Trinity Audio player ready...

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC) renovó su Comité Directivo para el período 2025-2026, con la argentina Julieta Altieri como nueva presidenta, en una ceremonia celebrada en el Congreso de la Nación Argentina.

En un acto celebrado en las instalaciones del Congreso de la Nación Argentina, Altieri dijo que con los regímenes autoritarios no se puede tener medias tintas.

"No podemos ser tibios con los regímenes autoritarios porque esos tipos de regímenes no lo son con nosotros, no son tibios con los ciudadanos, con la gente que alza la voz porque piensa diferente... Es esencial, fundamental, que defendamos siempre la libertad y la democracia", dijo.

Juventud LAC ha sido liderada previamente por figuras como Rosa María Payá, comisionada de la CIDH y promotora de Cuba Decide, y el venezolano Mahycol Linárez, presidente saliente. La organización se ha consolidado como un referente regional en la defensa de los derechos humanos y el liderazgo juvenil.

“Este nuevo ciclo es una oportunidad para que los jóvenes sigamos siendo protagonistas del cambio en nuestros países, levantando la voz por más libertad para todos. Porque la democracia se defiende todos los días, incluso en los países donde vivimos en ella: nunca debemos darla por sentada”, agregó Altieri en su discurso de toma de posesión.

En el a acto, que reunió a jóvenes líderes, autoridades y representantes de la sociedad civil de la región, presentaron el Índice de Gobernabilidad Democrática 2024, un instrumento diseñado por la organización para evaluar el estado de la democracia en América Latina y el Caribe.

Altieri, licenciada en Estudios Internacionales y con una maestría en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella, es Gerente de Desarrollo de Políticas Públicas para la Vulnerabilidad Social en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. También ha ocupado la Secretaría General de la Juventud del PRO y forma parte de redes internacionales como Generation Democracy y la International Young Democrat Union.