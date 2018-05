Venezuela el día después del voto

Estados Unidos se apresta a imponer sanciones petroleras inmediatamente luego de las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela, que innegablemente "ganará" Nicolás Maduro.

La farsa del régimen de Miraflores para atornillarse en el poder, está a la vista y así lo ha analizado Washington y el resto de los países democráticos de la región.

Los expertos petroleros han alertado que Trump ordenará drásticas medidas en la industria petrolera de la nación bolivariana, luego de las amañadas elecciones del domingo donde todas las cartas indican que ganará Maduro, con las máquinas de votación alteradas para otorgarle el triunfo en las urnas y abrir un segundo mandato presidencial a él y cementar al resto de sus compinches en el poder.

El pueblo

Los venezolanos saben, que ahora más que nunca, se juega el futuro y el electorado se encuentra dividido sobre concurrir o no a votar este domingo, con la gran mayoría inclinándose por la abstención.

Oswaldo Alvarez Paz, ex candidato presidencial, apunta: " Nos acercamos al desenlace del terrible drama que vive Venezuela. No me refiero al fraudulento proceso que tendrá lugar el próximo domingo. Lo que sucederá ese día está cantado desde hace tiempo. No debe sorprender a ningún demócrata ni dentro ni fuera del país. Los especialistas en el disimulo, la mentira y la violencia física e institucional características del régimen, no han captado la magnitud de la indignación y rechazo existentes en el ciudadano común. Esto se acabará para no repetirse nunca jamás".

Conrado Pérez Briceño, dice: "Lo peor está por venir, cierto sí que de nuestra conducta dependerá el salir de ésta pesadilla".

"El juego está trancado, el Gobierno agotó las alternativas y avanzamos a "paso seguro" a un jaque mate, sin prederminar el costo social, porque ya las consecuencias están a la vista: tétrica situación de la salud, incremento exorbitante de la inseguridad, 8 de cada 10 personas tan sólo hacen una ración diaria, sin reposición de inventarios, incremento de las enfermedades infecto contagiosas, epidemias de sarampión, tuberculosis, lectomaniasis, espantosas muertes de madres e infantes, niños en la calle y en abandono total, Universidades semi paralizadas, sin repuestos ni autopartes para motos y vehículos, comunidades con hasta 40 dias sin agua, sin gas, electricidad, suministro de gasolina y lubricantes, todo esto se multiplicará, sin necesidad de ser pitonisos o adherentes a Mister Popo".

"Por todo esto, la mejor y más contundente demostración de rebeldía debe ser la Abstención y no la legitimatizacion de un prceso fraguado en el fraude, viciado desde su origen y perversamente comediado por unos "candidatos" que pareciera no pensar en el 21 y las posteriores concurrentes consecuencias".

May de la Vega expresa: "La consigna debe ser: ¡Calles desiertas el 20 de mayo! Es obvio que el régimen prepara un mega fraude para el 20 de mayo, solamente comparable con el cometido para suplir la ausencia de votantes el 31 de julio de 2017, cuando eligieron inconstitucionalmente y con trampa a la mal llamada asamblea nacional constituyente (en minúsculas)".

"El fraude, cual río caudaloso, tiene muchos afluentes que lo nutren y engrosan. Uno de ellos y quizás el más repugnante, es la actitud de los candidatos distintos a Maduro, que se prestan a seguir el juego de la MUD/FA, de aparentar ser opositores para arrastrar votantes hasta las urnas para ser fotografiados, con el ánimo de justificar gráficamente la millonaria votación del candidato ganador, que desde ahora todos conocen".

Zulay Sorzolano declara: "Maduro necesita que votes. No le importa por quién sufragues, si por él o por alguno de los candidatos que dicen oponérsele; él lo que necesita es gente en la calle, colas de electores para hacer creíble el resultado con tendencia irreversible que ya tienen las cuatro comadres del CNE, y que anunciará solemnemente la señora Lucena".

"Se sabe que Capriles ganó a Chávez las elecciones de 2012, lo burlaron y no defendimos el triunfo. Pocos meses luego, en abril de 2013, muerto Chávez, Capriles ganó por segunda vez, y el CNE proclamó a Maduro por estrecho margen".

"Nuevamente robados y sin la defensa necesaria. Más tarde, en diciembre de 2015, en las elecciones parlamentarias -elección circuital más difícil para el fraude, y sin que lo hubiesen esperado en esas proporciones- sacamos tal cantidad de votos que le dimos una paliza monumental, que a pesar de las trampas habituales, fueron proclamados dos terceras partes de los candidatos postulados por la alternativa democrática".

"Esa fue la última elección con “trampa simple” con “solo” ventajismo y abuso de autoridad. Ahora nos preparamos para este domingo.".

Javier Sanchez Pereira está de acuerdo, pero agrega que "en la ecuación política de Venezuela falta algo para prepararse para el día después de las elecciones: Ciertamente, Pérez y el resto de los que abogan por no concurrir a las urnas, tienen razón". "

"Sin embargo, hay una situación por la cual hay que "pasearse" para poder hablar claramente sobre esto; se trata de liderazgo. Los líderes tradicionales del país están callados. Sé que muchos compatriotas, también lo están pero el asunto en este momento es que para ser escuchado, no basta con hablar o escribir, es necesario tener dotes de líder y explotarlas en beneficio del Día Después".

Salvador y mártir

Luisa C. señala que Venezuela tuvo ese líder, Oscar Pérez.

"Pero fue muerto alevosamente por Maduro quien lo mandó matar ante el justificado temor frente a la valentía de nuestro militar venezolano.

Oscar Pérez, el actor y policía sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro, murió tras un largo asedio de las fuerzas de seguridad de Venezuela, el 15 de enero de 2018.

Pérez fue el único de los uniformados que quiso dar la cara el 27 de junio del año pasado, cuando tomó un helicóptero y voló a la sede del Ministerio del Interior portando proclamas de Libertad para Venezuela.

Luego se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, donde además de disparar mientras sesionaba la Sala Constitucional, lanzó al menos 4 granadas. Se estima que los disparos y las granadas pudieron ser de fogueo, ya que no hubo heridos ni muertos y los daños materiales fueron escasos.

Antes del ataque, Pérez y un grupo de policías publicaron en redes sociales su "proclama golpista" en la forma de un video.

Sin embargo, líderes y comentaristas opositores lo calificaron de un "show".

"Hacemos un llamado a todos los venezolanos de oriente a occidente, de norte a sur (...) para reencontrarnos con nuestra fuerza armada y juntos recuperemos nuestra amada Venezuela", señalaba en una parte de la filmación".

"Nadie le creyó" dice amargamente Marta Ojeda. La maquinaria del gobierno está tan bien calibrada que nos hizo creer a los venezolanos que Pérez procedía del mismo régimen.

Sin embargo, era el salvador que tanto se necesitaba.

"Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!", gritaba lleno de ira Maduro frente a las camaras de televisión, al referirse a Pérez y otros que lo acompañaban.

"Fue así - agregó Marta- que el hombre que nos podía salvar murió acribillado por sus mismos compañeros".

Marcos, periodista en la clandestinidad señala: "La pregunta de las diez mil lochas -y que debemos hacernos perentoriamente- es: Dónde están esos líderes que aun viven y que tanto necesitamos, para el Día Después?