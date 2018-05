20 de mayo en Venezuela, una “farsa electoral”

Mientras el régimen de Nicolás Maduro se empeña en legitimar un proceso ilegítimo, sectores de la oposición interna, exiliados, organizaciones de derechos humanos, abogados, analistas y varias decenas de gobiernos en el mundo, incluida la Unión Europea, han declarado no reconocer los resultados de los comicios del 20 de mayo en Venezuela.

Martí Noticias conversó con los intelectuales venezolanos exiliados Carlos J. Rangel, Carlos Ramírez López, Beatrice Rangel, y el boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

Todos coinciden en que ante la situación actual, la respuesta de los venezolanos debe ser no salir a votar, y esperan que los gobiernos democráticos propicien una intervención internacional humanitaria en el país suramericano.

La abstención es la única opción democrática posible

“Lo que tiene que hacer el pueblo venezolano es quedarse en sus casas, no salir a votar porque no es una elección, es simplemente una pantomima de la propaganda política con la que un gobierno totalmente ilegítimo intenta legitimarse”, dijo Carlos J. Rangel.

Según el columnista del diario El Nacional “el régimen de Nicolás Maduro está comprando votos con el hambre de la gente, con la miseria infinita a la que han sumido al pueblo. Y esto es un crimen que no puede permitir. Nadie debe reconocer la jugada que esta banda de maleantes y corruptos ha preparado para mañana. No son elecciones”, denunció el arquitecto, escritor y experto en economía de la tecnología y la información.

“Con esta farsa lo que la dictadura pretende es dar una idea de que hay un pueblo que confía en el grupo de mafiosos que se han adueñado del país. Es una puesta en escena para engañar al mundo y para recrudecer el régimen", manifestó .

"La abstención es la única opción democrática posible que les queda a los venezolanos este 20 de mayo”, aseguró el autor del libro de ensayos La Venezuela imposible. Crónicas y reflexiones sobre democracia y libertad​.

Políticas que llevan a los venezolanos a la muerte

“Todos los países que rodean a Venezuela lo saben. No creo que haya absolutamente nadie en Latinoamérica que no sepa la naturaleza del régimen venezolano. Es un régimen forajido, penetrado por el narcotráfico, que está sacrificando a la población para mantenerse en el poder. El tema es que una vez estás convencido de eso deberías actuar. Y yo lo que no veo en los países de América Latina es una determinación a actuar. En el pasado porque no se conocía la verdadera naturaleza del régimen. Ahora se conoce”, subrayó Beatrice Rangel.

Para la experta en geopolítica, los países de la región “han sido muy sigilosos con el tema de las intervenciones internacionales porque piensan que si hoy día aceptan una intervención internacional, cuando ocurra una crisis en cada uno de esos países a lo mejor se va a justificar una intervención internacional”.

“Las posiciones de los países latinoamericanos están determinadas por una miopía horrorosa, porque no se van cuenta que en la medida que el régimen venezolano sobreviva, las posibilidades de que ese régimen pervierta a los demás países de América Latina se incrementa. Porque un régimen forajido no se detiene ante el Estado de derecho y por supuesto no respeta ni el derecho nacional ni internacional. Y por lo tanto va a seguir intentando penetrar esos países, va a seguir intentando sembrar celular del socialismo del siglo XXI, y cuando venga un ciclo de depresión económica van a intentar activar esas células para crear disentimiento y llevarlo a la elección”, advirtió la directora del Interamerican Institute for Democracy (IID).

Para la analista, el régimen de Maduro, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, “está utilizando la comida, que es esencial para supervivencia del pueblo venezolano, porque con la crisis espantosa que hay, los únicos que tienen divisas para adquirir alimentos en el exterior y distribuirlos en Venezuela son los oficiales del gobierno (…) Están usando la comida para garantizar que al menos se vea alguna movilización en la calle de gente votando, pero todo el ejercicio es bajo intimidación, bajo coacción. Por lo tanto no es legítimo”.

A pesar de que la comunidad internacional “no reconocerá el resultado de esas elecciones ilegítimas”, Rangel acotó que el oficialismo “logró dividir a la oposición”.

“Dentro de la oposición hay quienes piensan que puede ser que la candidatura que surgió de (Henri) Falcón, que hasta hace poco formaba parte de la alianza opositora, pudiera vencer a Maduro y a lo mejor iniciar una transición, y hay otros que opinan que bajo estas condiciones es imposible que nadie derrote a Maduro ni encabece ninguna transición”.

“Lo que sí es intolerable que ningún gobierno utilice políticas de corte genocida, porque eso es lo que son, para controlar a la población. Y repito que todos los países de América saben que eso está pasando en Venezuela porque de una manera u otra son víctimas de eso. Están llegando todos los viernes siete mil venezolanos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces si están recibiendo estas estampidas de venezolanos es porque los venezolanos no pueden vivir y no pueden vivir en Venezuela porque el gobierno está aplicando unas políticas que los lleva a la muerte”, aseveró.

Delitos que se cometen desde el poder para oprimir

“Lo que llaman elecciones en la dictadura castrochavista de Venezuela, es simplemente una farsa para simular democracia y continuar oprimiendo al pueblo venezolano. Es parte de la metodología que el castrismo ha exportado, con la cual controla Venezuela, Nicaragua, Bolivia”, afirmó el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín.

“No hay democracia en Venezuela, no hay duda de eso, y no puede haber elecciones cuando hay presos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando hay persecución política, cuando el régimen es un gobierno de facto, que ha dado sucesivos golpes de Estado, para permanecer indefinidamente en el poder”, sentenció el autor de libros sobre la naturaleza dictatorial del socialismo del siglo XXI como Las dos Américas: democracia y dictadura, La dictadura del siglo XXI en Bolivia, y La lucha por la democracia.

El ex ministro boliviano y director ejecutivo del IID enfatizó en que “lo que vamos a ver mañana en Venezuela es una suma de delitos que se cometen desde el poder para oprimir al pueblo venezolano”.

“Lo de mañana no puede merecer el nombre de elección. Es una farsa, un acto criminal más que comete la dictadura castrochavista, que está señala como un régimen de delincuencia organizada”, apuntó.

Estamos muy cerca de una intervención internacional

El abogado Carlos Ramírez López, considera que luego del 20 de mayo a Nicolás Maduro “no le va a quedar ni el más mínimo vestigio de legalidad” para ocupar el cargo de presidente de la República, “que ya está siendo desconocido por adelantado” por gran cantidad de países en el mundo, en “una ofensiva internacional, en la todos los factores de opinión en el mundo están expresando su rechazo”.

Ramírez López llama la atención sobre la investigación penal, que ha encaminado el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en contra de Maduro y su equipo de gobierno “por temas como el lavado de dinero, por corrupción, y Santos dijo que hay varios países colaborando en esa investigación”.

Para el jurista el anuncio de Santos “significa evidentemente que puso en función lo que se conoce como la Convención de Palermo, que es la persecución al delito trasnacional directamente por cualquiera de los países firmantes”, explicó el especialista en Derecho Procesal Penal y Civil, Derecho Constitucional y Litigación Penal Internacional.

“El 20 de mayo Maduro deja de ser reconocido como presidente, con una investigación internacional que le está dictando Colombia, con la suspensión de todos los derechos que pueda tener como presidente en los organismos internacionales, con las sanciones que le acaba de imponer el gobierno norteamericano a la camarilla de Diosdado Cabello, su equipo y sus testaferros”, dijo el autor de El fruto del árbol envenenado. Venezuela: La Constituyente como excusa para matar al Estado Democrático.

Ramírez López está convencido de que todos estos elementos conducirán a la apertura de “un proceso judicial en una corte de los Estados Unidos, y va a salir una orden de captura (…), agregado al tema de los norteamericanos que están presos en El Helicoide (prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en Caracas), que el Departamento de Estado también ha venido advirtiendo que está muy pendiente de los derechos que le corresponden no sólo a la persona privada de libertad, a Joshua Holt sino también al país de velar por sus ciudadanos”

“Todo esto que se está conjugando, demuestra que estamos muy cerca de una intervención internacional por ayuda humanitaria, por captura de las personas señaladas por la justicia internacional, por el genocidio (…) Estamos cerca de la luz al final del túnel. Para mí estamos muy cerca de la libertad en Venezuela”, concluyó el autor del libro Leyes Infames en Venezuela.