Una querella de divorcio en Cuba influenciada por el poder de Víctor Mesa

La típica disputa de bienes que muchas veces viene aparejada con los divorcios ha tenido consecuencias extremas en un matrimonio de Villa Clara, emparentado con el controversial astro del béisbol cubano, Víctor Mesa.

Ángel Isaac Monteagudo cumple este jueves 5 días en huelga de hambre y fue trasladado en la noche del miércoles 10 de enero en delicado estado de salud hacia el Hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara, provincia de Villa Clara.

Monteagoudo asegura que en el litigio de divorcio, en el que hizo dejación de la propiedad de su vivienda en favor de su exesposa, la misma se sirvió de estar emparentada con Eneida Ríos, esposa del reconocido pelotero Víctor Mesa, para que la policía le confiscara los bienes que le quedaron en la querella.

El ahora huelguista dijo el pasado martes al programa Contacto Cuba, de Radio Martí (a partir del minuto 06:20), que cuando se separó de su esposa, ella quedó en poder de la vivienda y él, de los bienes materiales adquiridos durante el matrimonio. El 7 de noviembre de 2017 fue arrestado y puesto en un calabozo; sus pertenencias fueron ocupadas y ubicadas en un depósito de la 5ta Unidad de la policía de Santa Clara.

El lunes pasado la señora Eneida Ríos le hizo una llamada amenazante: “Ella me dice por teléfono que iba a hacer (usar) todas las influencias porque ella era la mujer de Víctor (Mesa) y tenía todas las influencias y podía mover otras mayores de las que ha movido para despojarme de todas mis cosas”, declaró Monteagudo.

Este jueves el activista Yoel Bravo López, en cuya vivienda se instaló Monteagudo para iniciar la huelga, confirmó que al mismo lo trasladaron a la sede hospitalaria en la noche. “Fue trasladado en un estado crítico ya que es diabético y se encuentra ya hace cinco días en una huelga de hambre y sed”.

Entre las pertenencias ocupadas por la policía el hombre relacionó “un refrigerador, cocina, microwave, lavadora, juego de comedor, todo de dentro de una casa”.

Gestiones sin respuestas oficiales

“En doce ocasiones he ido a Fiscalía –que ahí está recogido-, en dos ocasiones a la delegación del Ministerio del Interior, en más de quince ocasiones he ido al Castillito, que le dicen así y es la Unidad de Instrucción Policial, y todo ha sido de dejarme ahí, darle una vuelta y decirme que mañana”, indicó el afectado.

Según Monteagudo, su abogado, fiscales y hasta policías le han dicho “que es una cosa civil”, que “no tiene nada que ver la policía”.

Cuestionado sobre los motivos de la huelga como una medida extrema, Monteagudo afirmó: “Los mismos fiscales, molestísimos con el caso, y otros policías, que han sido muy sinceros, me lo han confesado pero sin querer que yo los involucre: que todo es una arbitrariedad. No me han dejado salida alguna, me he quedado desamparado”.

Sobre la supuesta influencia de la mujer a través de su esposo, el ahora director del equipo Industriales del béisbol en Cuba, Ángel Monteagudo concluyó: “Al caso mío le llaman El de la sobrina de Víctor (Mesa)”, en referencia a que su hijastra es sobrina de la señora Ríos.