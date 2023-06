Tras 12 horas detenido, liberan al médico que anunció protesta en La Habana por los presos políticos (VIDEO)

El médico que anunció una marcha hasta la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior para demandar la libertad de los presos políticos se encuentra de regreso en su vivienda tras permanecer detenido en la estación policial del municipio habanero Cerro por alrededor de 12 horas.

Fernando Vázquez fue detenido a una cuadra de su casa del Vedado cuando se encaminaba hacia el Parque John Lennon, donde tenía previsto iniciar su caminata.

“Fui conducido a la estación de policía del Cerro y en varias horas de interrogación se me trató con respeto. Como mismo hablo con usted, habló con todas las personas que estén interesadas, expreso mi criterio, mi pensamiento, mi fe desde mi posición de no violencia”, dijo a Martí Noticias.

Vázquez se proponía entregar en el organismo rector de los centros penitenciarios una carta para reclamar la libertad de los presos políticos, pero terminó entregándola a los agentes que lo arrestaron.



“Entregué la carta a los oficiales que me estaban interrogando en la que yo solicitaba la liberación de los presos políticos. No terminé encerrado en calabozo, aunque tienen una causa de incitación, yo no convoqué, yo me convoqué yo mismo a marchar, pero ellos [los policías] hicieron todas las preguntas que estimaron y a todas las contesté, me preguntaron el por qué de mi no simpatía hacia mi gobierno”.

Luego de que el galeno afirmara en las redes sociales su decisión de realizar la caminata, la Seguridad del Estado lo citó y lo amenazó con abrirle una causa por diferentes delitos, entre ellos Incitación a delinquir y Otros actos contra la seguridad del Estado.

“Todo el tiempo manifesté que mi fe es que se trate como persona sagrada a la persona, a cada cubano, que tenemos que comenzar a tratar con respeto a la oposición, que piensa diferente, que tiene otra ideología, que yo considero que en mi país todo no debe resolverse con cárcel, presidio, cartas de advertencia, prohibiciones, leyes, decretos. Yo creo que hay formas democráticas y otras formas humanas de tratar a las personas que disienten, al opositor”

“Consideró que hay leyes que son injustas y pienso que las leyes injustas deben abolirse, pero esto no es problema de política ni ideología, es un problema de justicia y de humanidad. Hay cientos de hermanos nuestros que están prisioneros por un castigo ejemplarizante y otros que son inocentes y otros que no merecen estar en la prisión.

Además de Vázquez, varias personas fueron arrestadas el miércoles para impedir que secundaran al médico en su propósito: Ana Mary García, madre de la prisionera política trans Brenda Díaz y las activistas Nubia Gavilán Ramos y Diasnurka Salcedo. Todas están en libertad.

Otros fueron retenidos en sus viviendas, como el profesor Pedro Albert y la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Croft.