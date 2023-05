Revocan sanción y encarcelan a uno de los manifestantes que filmó protesta del 11J en Palma Soriano

El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba revocó la sanción de 4 años de trabajo correccional sin internamiento al manifestante del 11 de Ángel Bismauris Herrera Londres, por incumplir los deberes que acarrea la medida.

“El no se doblegó, no aceptó la sentencia porque no cometió ningún delito, todo por pedir un cambio. Entonces nunca se presentó a trabajar ni a firmar. Por eso fue que lo revocaron y está en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba”, dijo a Martínoticias, su esposa Vionaika Nápoles Richard.

Las sanciones de trabajo correccional con o sin internamiento, son subsidiarias de las sanciones privativas de libertad que no excedan de tres años, por lo que si el sancionado se niega a trabajar se le revoca esta subsidiaria y pasa a cumplir la sanción originalmente impuesta.

Herrera Londres, de 29 años, fue condenado por los delitos de Desórdenes públicos, Desacato e Instigación a delinquir luego de que participara en las protestas antigubernamentales de Palma Soriano, su ciudad natal.

“Lo tienen en una celda en Aguadores, en condición de depósito, porque todavía no han dicho para donde lo van a llevar. Según me dijeron en la cárcel, lo presentarán de nuevo ante un tribunal”, apuntó Nápoles.

“Se enfermó, cogió un hongo en los pies, después estaba con un dolor de muela y no me le dieron atención, no había medicamentos. Nosotros tuvimos que ir, su mamá y yo, a quejarnos allí. No hay argumento por el cual no atenderlos, porque aunque él haya hablado de que quiere un cambio en el país, y se manifestó, es un ser humano y hay que atenderlo”, puntualizó.

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), juzgado en diciembre de 2021 junto a otros 15 manifestantes, fue uno de los que difundió a través de Facebook Live las demostraciones en su localidad.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía Municipal de Palma Soriano, los entonces acusados trataron de romper el cordón de seguridad impuesto por oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y se enfrentaron con piedras contra las fuerzas represivas, golpeando con los puños una patrulla policial que resultó abollada.

En los centros penitenciarios cubanos hay alrededor de 1000 presos politicos, la mayoría por las protestas del 11 de julio de 2021. Cada uno de ellos es visitado sistemáticamente y acosado por el agente de la policía política que le asignaron.

“El que lo está atendiendo le dijo que en la celda donde está no puede haber ningún problema, que él sabe el delito por el que está allí, es decir, que si cualquier persona se queja la van a coger con él”, lamentó la esposa.

Más de 200 presos políticos cumplen sentencias subsidiadas con trabajo forzado sin internamiento o libertad condicional, según la compilación de Cuban Prisoners Defenders.