García Caso cumple 20 días en huelga de hambre y dice que se arriesgará hasta las últimas consecuencias

El preso político Yosvany Rosell García Caso fue trasladado al hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín, tras sufrir un desmayo el lunes en la madrugada en la prisión Cubasí, también conocida como El Yayal, donde realiza una huelga de hambre en demanda de su libertad.



El condenado a 15 años de cárcel por el presunto delito de sedición, tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, insiste en negarse a recibir asistencia médica, alertó a Martí Noticias su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, quien pudo verlo el martes en la sala de penados de ese hospital, por unos treinta minutos.



“El 29 de mayo a las tres de la madrugada se desmayó producto a la huelga de hambre que lleva desde el 11 de mayo. Lo trasladan de urgencia. Se encuentra hospitalizado en el Clínico Quirúrgico de Holguín, y ya están los órganos fallando. Ayer me lo dejaron ver, intentando que él depusiera la huelga, pero no hay manera de que él entienda. Ahí lo tienen en un cubículo que hay que está preso con rejas custodiado con cuatro guardias", dijo la esposa tras su primer contacto con García Caso desde que inició la protesta.



"Está muy frágil su salud, está muy debilitado y ha perdido mucho peso, está en 55 kilos, según me dicen. Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya, porque yo he ido cuatro veces a prisión, él quería verme y no me autorizaban a que yo lo viera, él me dice que así fue como único yo pude verlo ayer, estando yo allí, él tomó unos sorbitos de agua, pero más nada”, explicó Rodríguez.



Desde su detención luego de las manifestaciones en el territorio holguinero, García Caso ha realizado varias protestas en reclamo de que se revise su injusta condena, resultado de lo que ha denunciado como un turbio proceso judicial.



En el primer aniversario del 11 J, decidió vestirse de blanco en la cárcel en homenaje a la efemérides, acción por la que fue encerrado en celda de castigo por varios días y castigado con la suspensión de varias visitas familiares y conyugales.



Se suma además que varias veces se ha quedado sin medicamentos para la hipertensión y otros padecimientos, mientras que las autoridades penitenciarias no le aceptan a su esposa los fármacos que ella le lleva.



Los médicos, así como los agentes de la Seguridad del Estado, le advirtieron a la esposa del prisionero el peligro de su actual situación.



“La propia doctora encargada, que lo está atendiendo, me dice que Yosvany está en peligro para su vida, que ya él está necesitando sueros, necesitando medicación y él no lo permite, él sigue en la huelga y sigue negado a todo, es algo terrible, él no deja que los médicos lo toquen ni nada”, dijo su esposa.

El cuentapropista, herrero de profesión y padre de tres hijos dejó saber a su esposa que continuará la huelga hasta las últimas consecuencias en reclamo de su inmediata liberación.



“Que él no aguanta más estar preso, inocente, sin haber cometido delito, él no aguanta más estar lejos de sus hijos. Esta gente dice que si él no depone su huelga, él se muere, y como a nadie le importa, nada más que a su familia y a sus hijos, Yosvany quiere su libertad porque Yosvany es inocente, y está preso injustamente y él no concibe que esté preso por algo que no cometió”, recalcó Mailín.