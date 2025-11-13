Régimen cubano vuelve a negar la libertad condicional a la presa política Sissi Abascal

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas negaron nuevamente la libertad condicional a la presa política Sissi Abascal Zamora, encarcelada tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en su poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas.

La decisión, comunicada el 10 de noviembre, obliga a la joven a esperar seis meses más para volver a solicitarla, pese a su delicado estado de salud.

Su hermana, Lissy Abascal, confirmó a Martí Noticias que pudo visitarla este miércoles y que la situación médica de Sissi continúa siendo preocupante. “Aún sigue con un quiste en el ovario, que es de operación, y eso nos mantiene muy preocupados por la higiene y las condiciones en que se encuentra”, denunció.

“Nos preocupa mucho la situación de salud de mi hermana en ese lugar”, insistió.

La joven fue condenada a seis años de prisión. Es integrante de las Damas de Blanco y del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y desde su ingreso en prisión ha enfrentado múltiples obstáculos para acceder a tratamientos médicos y a cambios de régimen penitenciario.

En septiembre pasado, su madre, la activista Annia Zamora, denunció que el penal le había negado por séptima vez el acceso a un régimen de menor severidad, aun cuando la joven se recuperaba de una cirugía por bartolinitis. Sissi permanece en régimen severo, y obligada a vestir uniforme carcelario.

Organizaciones internacionales y gobiernos democráticos han solicitado reiteradamente su liberación. A inicios de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incorporó a su campaña “injustamente detenida”, señalando que continuará documentando violaciones y responsabilizando a quienes perpetúan abusos dentro del sistema penal cubano.

El caso de Sissi Abascal se suma a la lista de presos políticos cubanos que enfrentan prolongadas condenas, negación de derechos procesales y obstáculos sistemáticos para acceder a beneficios penitenciarios.