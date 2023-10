Nobel de Medicina a precursores de vacunas ARNm contra el COVID-19

El Congreso de España rechazó este viernes la investidura de Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP), como presidente del gobierno. Tal y como era previsible, el órgano legislativo impidió la elección por 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo.



“Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey”, dijo la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.



En su discurso final, Núñez Feijóo dijo que ahora solo quedan “dos salidas que no serán honrosas, el gobierno de la mentira o una repetición electoral”.



La bancada del Partido Socialista (PSOE) respondió a través del diputado raso Oscar Puente, quien ironizó sobre el resultado del candidato conservador.

“Entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición, y va a salir ya convertido en ello. Por fin, en un líder de la oposición hecho y derecho. Ya es usted líder y azote. ¿Azote de quién? De ¿quién iba a ser? De Sánchez, la fuente de todo mal”, afirmó Puente, ex alcalde de Valladolid.

Núñez Feijóo insistió en que el PSOE se presentó a las elecciones de julio pasado negando lo que ahora va a conceder.



“Y vuelvo a reiterar: amnistía, ¿sí o no? Referéndum, ¿sí o no? No se pidió el consentimiento para esto. No lo pidieron. Al contrario, se comprometieron en no hacerlo. Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y honestidad, dejando a los españoles que decidan”, exhortó el presidente del PP.

Previsiblemente, el rey Felipe VI convocará una nueva ronda de contactos con los partidos políticos, y encargará la investidura al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Aún se desconoce a qué acuerdos llegará el líder de los socialistas con los partidos independentistas, a cambio de votarle como presidente.



Los grupos separatistas Junts per Catalunya (derecha) y Esquerra Republicana de Cataluña (izquierda) han dejado claro que el posible apoyo a Sánchez pasa por aprobar una ley de amnistía que beneficie a los condenados por la declaración ilegal de independencia de 2017, de difícil encaje en la Constitución española. Además, exigen la celebración de un referéndum en esa región.