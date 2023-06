Motorinas en Cuba, de salvadoras a mortales: ¿Cómo evitar que se incendien?

Altos precios de las baterías de repuesto, indisciplina ciudadana, el irrespeto de los protocolos de seguridad y un pobre accionar policial inciden en el aumento de las muertes por el incendio de las motorinas en Cuba, alertaron a Martí Noticias dueños de esos medios de transporte.



Estos vehículos son muy populares en la isla, es una opción más viable y económica para transportarse en medio de la profunda crisis con el combustible y su alto precio en el mercado informal.



Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró explicó que entre las causas que provocan esta situación se encuentran la alteración de las tarjetas que controlan toda la carga de la batería, y tampoco se respeta el manual que indica cómo se deben cargar estas motos.



“Existen violaciones, fundamentalmente en las baterías de litio, producto de que las originales son muy caras. La más barata puede costar 900 dólares. Estamos hablando de una batería de 35 amperes con 72 voltios, casi 200 mil pesos en el mercado informal. Hay muchas personas que las transforman para adquirirlas por costos más bajos, que se están dedicando a este tipo de actividad, y existen violaciones en cuanto al procedimiento, y no tienen los conocimientos requeridos”, señaló.

Añadió que, al tener una batería que no va acorde al amperaje para el que fue construido el vehículo, esta se recalienta, explota y puede provocar quemaduras graves o hasta la muerte de las personas.



Según el comunicador, el Ministerio del Interior (MININT), responsable del tránsito vehicular, es el que debe encargarse de tener en cuenta alguna regulación “para que las personas no alteren este tipo de proceso en los vehículos y, bueno, no llegar a esta situación fatal que ya se hace constante en casi todo el país”.



Yoel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, habló sobre la falta de regulación y atención a este asunto por parte de las autoridades.



“El adulteramiento del sistema de baterías, el adulteramiento en la utilización de cargadores que no son idóneos para las baterías de litio, sí genera grandes pérdidas humanas y materiales, porque no son pocos los incendio a lo largo y ancho de la isla que están ocurriendo debido a esta situación. El estado tiene responsabilidad en que ocurran estas cosas”, aseguró.

El Cuerpo de Bomberos de Cuba sugirió este jueves adoptar medidas para evitar los fuegos en las motos eléctricas con baterías de litio que circulan en el país.



La jefatura del organismo advirtió que, en una evaluación preliminar sobre estos hechos, se evidenció entre sus principales causas:

El empleo de cargadores no ideales para baterías que contienen litio.

La eliminación de los dispositivos originales de seguridad eléctrica.

El uso de adaptaciones impropias y el empleo de baterías de litio fabricadas por personas que no disponen de certificación o autorización necesaria.

También dijo que es imprescindible dejar enfriar las baterías a temperatura ambiente antes de comenzar la carga de los equipos, y recomendó no realizar adaptaciones a la moto que contradigan el manual del fabricante.



Esto después de que, el miércoles en la madrugada, una familia compuesta por cinco adultos y dos menores falleciera en un incendio de grandes proporciones, en una vivienda en el municipio capitalino de Centro Habana, luego de la explosión de dos motorinas que estaban recibiendo carga en la sala de la casa.