Jorge Piñón pronostica que es posible mayor distribución de combustible en Cuba para las próximas semanas

Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, afirmó que cree "que de aquí a las próximas semanas, quizás se va a ver un poco más de distribución y de combustible (en Cuba), principalmente en las áreas metropolitanas".

Durante una entrevista este martes con el programa de Martí Noticias, Las "Noticias como Son", Piñón hizo este pronóstico a partir de un análisis detallado que también hizo durante el espacio radial: "Hemos visto recientemente como ha llegado más crudo de Venezuela y también, muy importante, un súper tanquero de Rusia con alrededor de 800 mil barriles de crudo ruso de buena calidad, que ya lo estamos viendo que se está distribuyendo a la refinería de La Habana".

Especificó que ese crudo ruso llegó a Matanzas hace cinco días en el super tanquero y "está ahí disponible".

Por otro lado, el titular de energía no cree que durante los meses de verano mejorará la situación de los apagones en Cuba: "No, porque yo no he visto hasta el momento ningún arreglo o plan, o anuncio de alguna estrategia que va a mejorar la situación desde el punto de vista estructural", explicó. "El problema de Cuba no es un problema que se resuelve con banditas o a corto plazo, son problemas estructurales", aseveró.

"Yo todavía no veo una solución a corto plazo de todo este problema", concluyó.

Anteriormente en el programa, el académico, Director del Programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe del Centro para Políticas Energéticas y Ambientales Internacionales de la Universidad de Texas, en Austin, había respondido a la pregunta del porqué de la escasez de crudo en Cuba.

"El crudo venezolano que llegó a Cuba durante el mes de marzo fue un crudo (...) de mala calidad. El crudo venezolano es un crudo extra pesado, del Orinoco, que necesita diluentes para poderlo comercializar y así también refinar y mejorar la viscosidad de ese crudo", indicó.

"Venezuela recibe diluentes de Irán y parece ser que durante febrero y marzo no tuvo el abastecimiento o el suministro necesario y por lo menos uno, si no dos cargamentos de crudo venezolano llegaron a Cuba con una baja cantidad de diluentes que provocaron que las refinerías cubanas no lo pudieran utilizar", explicó.

Piñón recordó además que "las refinerías de La Habana y de Santiago de Cuba son refinerías que fueron construidas en los años 50's. Así es que son una tecnología ya antigua y tienen muchos años de operación", dijo. Por su parte, la refinería de "Cienfuegos, que fue construida en los años 90's, tampoco es una refinería joven de alta capacidad de conversión", señaló.

En resumen, la problemática en torno a la crisis de combustible que ha afectado diversos aspectos de la vida de los cubanos en la isla en los últimos meses, es debido a un conjunto de razones, comentó Piñón: "Todo este problema, esta ficha de dominó que cae es la calidad del crudo venezolano que llega a Cuba y no se puede utilizar, particularmente en La Habana y en Santiago de Cuba para producir gasolina".

"También hay que recordar que Cuba ha perdido un millón de barriles de almacenamiento después del incendio de la terminal de Matanzas. Así es que no es solo mal crudo, pero también falta de almacenamiento", agregó.

Ante la pregunta de por qué no hay diluyente para refinar el petróleo venezolano, Piñón respondió que "Venezuela se ve en una posición que tiene que importar (...) tipos de diluentes condensados y tipos de hidrocarburos ligeros provenientes principalmente de Irán para poder para poder abastecer a Cuba y a otros clientes que tiene".

"A mí lo que me sorprende es cómo este buque fue cargado en Venezuela sabiendo que la calidad del petroleo no era una que las refinerías podían utilizar", destacó el experto.

El promedio de barriles diarios que desde el año 2021 hasta la actualidad llegan a Cuba desde Venezuela es de alrededor de 57,000, indicó el titular de Energía. Y señaló que es "una cantidad mucho más baja de los 90 o 100 mil barriles diarios que se estaban viendo en los años 2015 y 2016".

En una entrevista hace algunas semanas también para Radio Martí, Piñón señaló que según investigaciones del Programa de Energía que dirige, "por lo menos para el primer trimestre, enero, febrero y marzo, Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un super tanquero, el Nolan, con 1.5 millones de barriles que llegó a mediados-finales del mes de marzo".

Piñón destacó que ha habido falta de trasparencia en la información oficial del gobierno cubano, y que de ahí el análisis lo llevase a hacerse la pregunta de si pudiera estar el gobierno cubano vendiendo al mercado internacional más gasolina de lo habitual y comprometiendo el consumo nacional.

"Para ellos (Cuba) recibir crudo, por ejemplo el crudo ruso, necesitan hacer espacio, así es que lo que hicieron fue que reexportaron o revendieron este crudo de mala calidad a terceros y salió de Matanzas, creo que el día 15 y por cierto, hoy esta llegando a Israel", aseveró Piñón.

Finalmente, el académico cuestionó "cómo Cuba está pagando por las patanas o plantas de generación eléctricas flotantes turcas", que "no son gratis ni baratas".

"Tenemos dos grandes preguntas", destacó: "Rusia y Turquía, cómo está Cuba pagando o compensando a esos dos países por la ayuda en el sector energético que le están dando a la isla", concluyó Piñón.