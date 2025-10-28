Melissa rumbo a Jamaica y Cuba: impactará tierra como un huracán "extremadamente peligroso"

Getting your Trinity Audio player ready...

El huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, continuaba su avance por el Caribe este martes, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h y una presión central de 901 mb, lo que lo convierte en uno de los ciclones más intensos registrados en la región en los últimos años.



A las 8:00 de la mañana, el ojo del huracán se localizaba cerca de la latitud 17.5 Norte y longitud 78.1 Oeste, desplazándose lentamente hacia el norte-noreste a 11 km/h. Se espera que Melissa toque tierra en Jamaica en las próximas horas, y que su núcleo se desplace sobre el sureste de Cuba en la mañana del miércoles, antes de continuar hacia las Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

El servicio meteorológico advierte que Melissa impactará el este de Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso, con potencial de causar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, marejadas ciclónicas y vientos destructivos que amenazan la vida.

Las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse en el oriente de Cuba desde hoy, "con condiciones de huracán esperadas en el área de aviso de huracán que comienza esta noche hasta el miércoles por la mañana", precisó el NHC.

Para el este de Cuba, se espera una lluvia total de tormenta de 10 a

20 pulgadas, con cantidades locales de 25 pulgadas hasta el miércoles

que resultará en inundaciones repentinas que amenazan la vida y

potencialmente catastróficas, alertó el servicio meteorológico estadounidense.

También habrá un potencial de marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa sureste de Cuba a última hora de este martes y el miércoles, que podría alcanzar una altura de entre 7 a 11 pies por encima de los niveles de marea normales, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra. "Esta marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y destructivas", apuntó el NHC.

Se insta a la población bajo el área de aviso de la tormenta a completar todos los preparativos de emergencia este martes, especialmente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.



Según el NHC, se prevé que el huracán mantenga fuerza significativa al cruzar las Bahamas y que su campo de viento se amplíe y se vuelva más asimétrico a medida que se acerque a las Bermudas a finales de esta semana.