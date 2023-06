Más de 100 mujeres sufren prisión política en Cuba, según fuentes independientes

Al menos 116 mujeres cumplen en la actualidad sanciones de privación de libertad por causas políticas en Cuba, según la relación actualizada que han elaborado diversas organizaciones no gubernamentales que siguen la problemática cubana.



Sissi Abascal, Aimara Nieto, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Lizandra Góngora Espinosa, son algunos de los nombres que aparecen en la compilación, obra de Cubalex, en un esfuerzo mancomunado con Prisioners Defenders, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otros actores independientes.



"Desde Cubalex hemos denunciado de manera reiterada que la mayor manifestación de la violencia de género en el contexto cubano es gubernamental, y esto se demuestra de manera fehaciente con la actualización del listado de mujeres privadas de libertad por motivos políticos", dijo a Martí Noticias desde Buenos Aires, Argentina, Alain Espinosa, abogado de Cubalex.



Según el ente independiente, la mayoría de las mujeres en la lista cumplen condena por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11 de julio de 2021, como las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, quienes han denunciado los abusos a que son sometidas las reclusas en la prisión del Guatao [prisión Mujeres de Occidente], en La Habana.



“En la totalidad de los casos, la privación de libertad responde a la discriminación por motivos de la opinión política, y esta precedida de un conjunto de graves violaciones de derechos humanos, que incluye torturas físicas y psíquicas, acoso sexual, ataques a la intimidad y la moral, e incluso se puede ver agravada por cuestiones como la raza o el género”, argumentó el doctor Espinosa.



Muchos especialistas coinciden en que se trata de un patrón represivo que tiene un espectro amplio pues no solo afecta a activistas, opositoras y periodistas independientes, sino también a familiares directos de todo el que disiente.



"Son víctimas de violencia vicaria como método de control social, y para lograr un efecto inhibitorio en sus familiares", dijo el abogado.



Desde Madrid, España, Yanelys Núñez, del Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas, considera que, aunque no es novedoso, es algo necesario para desmontar ese imaginario que exporta el régimen de que en Cuba no hay presos políticos.



"Es importante el seguimiento responsable mediante la familia de lo que sucede dentro de las prisiones, y para que no se nos olviden las personas que han puesto el cuerpo y hacen un enorme sacrificio por la libertad y la democracia en Cuba", dijo la activista de la publicación dedicada a temas de género y feminismo.



Núñez destacó, por otro lado, el trabajo que se hace para que estas mujeres en cautiverio no caigan en el olvido y que se ponga de manifiesto la violación de sus derechos humanos y los maltratos que son sometidas en prisión.

"Son importantes estos registros para poder analizar el tipo de persona que el régimen mete en prisión, las más vulnerables, raza, clase social y eso también permite hacer informes más completos a las organizaciones internacionales, demostrar el racismo porque las cárceles cubanas están llenas de personas negras y la discriminación política del régimen desde su inicio en 1959", agregó.



Destaca en la lista el nombre de Brenda Adamari Díaz, joven trans de 28 años, quien cumple una condena de 14 años en un penal para hombres. Según Cubalex, en el penal la obligan a raparse y vestir como varón, no recibe atención médica de calidad y sufre el acoso de las autoridades penitenciarias.



Cubalex, entidad independiente y sin fines de lucro, que promueve reformas al sistema jurídico en Cuba y brinda asesoría a los familiares de los presos de conciencia, reitera su llamado a todas las organizaciones cubanas de protección a la mujer a que miren hacia las prisiones y mantengan un registro actualizado de mujeres privadas de libertad, en especial de las encarceladas por motivos políticos.



"Son subregistros más que nada, porque las leyes en Cuba coartan la libertad de movimiento, de expresión incluso, impulsan a la ciudadanía a cometer delitos, más que nada, para sobrevivir, como el típico robo al Estado, y muchas personas están en prisión por tratar de sobrevivir, y eso también es político", apuntó Núñez. "Lo que no se nombra no existe, eso es una máxima feminista, y en el caso de los presos y presas políticas cubanas, se cumple igual".