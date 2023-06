Familiares alarmados tras enfermedad de varias presas en cárcel "La Bellotex"

Un importante número de presas, tanto políticas como comunes, están actualmente enfermas y en precarias condiciones en la prisión de mujeres provincial de Matanzas, La Bellotex, sin medicamentos y ni adecuada alimentación, y tampoco se les ha brindado atención médica especializada, denunciaron sus familiares.



Así se encuentran tres Damas de Blanco condenadas por su participación en las protestas del 11J: Sissi Abascal Zamora, con seis años de condena; Saylí Navarro, también coordinadora de la plataforma Cuba Decide, quien cumple ocho años, y Tania Echeverría, con seis años de cárcel, informó a Martí Noticias la activista Ania Zamora Carmenate, quien acudió este miércoles a ese centro penitenciario para visitar a su hija Sissi.



“Es algo muy doloroso llegar y encontrar a tu hija enferma y con mucha fiebre. Hoy le llevé paracetamol, le llevé jarabe anticatarral, vitamina C, porque en la prisión no hay alimentación, no hay medicamentos, no hay nada2, afirmó la activista.

Y no es Sissi sola, explicó Zamora.

"Está Tania con reforzamiento en los pulmones, también muy enferma, y está Saylí Navarro, enferma también. El cuadro de Saylí... tiene fiebre, dolores musculares, pero también tiene una erupción en el cuerpo, y entonces tenemos la duda que si es un dengue, que sí es un zika, que sí es una Covid, porque como no son llevadas a un hospital a hacerles un análisis, un test rápido, no sabemos en estos momentos qué es lo que tienen”, señaló.

Este martes, miembros de la Seguridad del Estado en la prisión le postergaron a Sissi Abascal los beneficios que le corresponden según el código penal cubano vigente, por negarse a la rehabilitación ideológica, ahora por tres meses más porque ella es “una presa negativa”, la joven activista se niega a participar en ninguna actividad del penal.



"Por el tiempo ya cumplido de su sentencia, Sissi no debe usar ese uniforme, debe estar en un régimen de menor severidad y debería ya estar recibiendo pases, según lo que establece el código penal", dijo Zamora a Radio Martí.



También otras reclusas comunes están en esa misma condición en ese penal, agregó.



“Hay muchas presas enfermas con esos síntomas. Es muy preocupante, es alarmante, porque no hay nada en las prisiones, sólo represión, y la alimentación es muy mala. Entonces le llevamos almuerzo, todo, que es un calor infernal lo que hay en esas celdas, en esos cubículos, todo se le echa a perder, y no se puede descansar. Familias, hay que alzar la voz por los presos, eso es muy importante, esto no tiene nombre y la dictadura sigue con su represión”, concluyó Zamora.