Kim Jong Un desfila con tanques pero no con cohetes

Corea del Norte celebró hoy el 70 aniversario de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance y del que no se hicieron eco medios estatales de cara a no deteriorar el actual diálogo sobre desarme con EEUU.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, presidió el desfile pero no pronunció discurso alguno, tarea que recayó en el presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, que no hizo aparente mención de las capacidades militares de Corea del Norte y puso énfasis en la importancia de impulsar el desarrollo económico.

Además, el régimen optó por no incluir misiles balísticos intercontinentales o de alcance medio en el desfile, de en torno a una hora y media de duración, según informó la delegación de la agencia nipona Kyodo en Pionyang y detallaron también en la red social Twitter periodistas invitados. El despliegue de semejantes activos militares y un discurso de tono beligerante -como hasta hace pocos meses solían realizar los dirigentes norcoreanos- podría haber supuesto una arriesgada provocación en un momento marcado por el acercamiento con EEUU y las negociaciones para la desnuclearización del régimen.

A su vez, el perfil bajo del desfile se vio subrayado por la falta de cobertura en vivo del evento por parte de los medios norcoreanos pese a las muchas semanas de preparativos -según han mostrado imágenes por satélite- y a que el régimen optó por invitar a gran cantidad de periodistas yautoridades extranjeras.

Junto al líder norcoreano estuvo además en el palco de autoridades Li Zhanshu, miembro del Comité Permanente del Politburó y considerado número tres del Partido Comunista chino, recalcando la mejora de lazos entre Pekín y Pionyang en el último año y coincidiendo con el giro diplomático que ha dado el régimen.

Se trata del primer gran desfile en Corea del Norte desde que Kim y el presidente de EEUU, Donald Trump, firmaron una declaración conjunta en Singapur comprometiéndose a trabajar para lograr la desnuclearización del régimen a cambio de que Washington garantice la supervivencia del mismo.

Por otro lado, Kim acudió hoy, como es tradición en las efemérides norcoreanas, a rendir tributo a las figuras de su padre y su abuelo, Kim Jong-il y Kim Il-sung, al Palacio del Sol de Kumsusan, en el que reposan los restos momificados de ambos.

La delegación del régimen de La Habana estuvo presidida por Salvador Mesa, quien cumple las funciones de vicepresidente de los Consejo de Estado y Ministros. En otras ocasiones Mesa ha visitado Corea del Norte y reunido con Kim Jong Un.

Trump celebra ausencia de misiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró hoy la ausencia de misiles balísticos en el desfile militar realizado por el Gobierno de Corea del Norte este domingo por el 70 aniversario de la fundación del país.

"Corea del Norte acaba de celebrar su desfile en conmemoración del 70 aniversario, sin el habitual despliegue de misiles nucleares", señaló Trump en Twitter.

El mandatario estadounidense destacó un mensaje que atribuyó al canal Fox News, en el que se asegura que "expertos creen que Corea del Norte ha suprimido los misiles nucleares para mostrar su compromiso con la desnuclearización al presidente (Trump)".

El presidente consideró que el tema central de la parada militar norcoreana fueron "la paz y el desarrollo económico", por lo que tuvo palabras de agradecimiento para el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien mantuvo un encuentro histórico el pasado 12 de junio en Singapur.

"Gracias líder Kim. Le hemos demostrado a todo el mundo que estaban equivocados. ¡No hay nada como un buen diálogo entre dos personas que se agradan! Mucho mejor que antes de que yosumiera la Presidencia", concluyó Trump.

(Con información de las agencias AFP, EFE y redes sociales)