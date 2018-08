Suspende Trump viaje de Pompeo a Corea del Norte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que ordenó al secretario de Estado Mike Pompeo cancelar el viaje que tenía programado a Corea del Norte, citando la falta de avances en el desmantelamiento del programa nuclear norcoreano.

“Le he pedido al Secretario de Estado, Mike Pompeo, que no vaya a Corea del Norte, en este momento, porque siento que no estamos progresando lo suficiente con respecto a la desnuclearización de la Península de Corea”, informó Trump en su cuenta personal de Twitter @realDonaldTrump.

Pompeo anunció el jueves que haría su cuarto viaje a Corea del Norte la semana entrante. Stephen Biegun, el recientemente designado representante especial para Corea del Norte, debía sumarse a la visita. Funcionarios del Departamento de Estado dijeron el jueves que no había "expectativas" de que elSecretario Pompeo se reuniera con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Pyongyang.

Durante una histórica cumbre el pasado 12 de junio en Singapur, Trump y Kim firmaron un acuerdo de intenciones por el cual Corea del Norte prometió trabajar hacia una "desnuclearización completa de la península coreana".

Pero los norcoreanos no han dado pasos visibles y concretos hacia el cumplimiento de su promesa. El lunes, una organización vigilante de Naciones Unidas informó que no hay indicios de que el gobierno de Kim Jong Un haya detenido sus actividades nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo en un informe que "la continuación y mayor desarrollo" del programa nuclear de Corea del Norte es "motivo de grave preocupación".

El presidente estadounidense dijo que Pompeo viajaría en una fecha posterior, después de que Estados Unidos y China resuelvan una escalada en su guerra comercial, que indicó ha complicado los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en Corea del Norte.

Trump dijo no creer que China esté "ayudando al progreso de la desnuclearización como lo hacía antes".

El Presidente ha aplicado una serie de aranceles a los productos chinos, y China ha respondido. Esta semana, su administración gravó en un 25 por ciento importaciones chinas valoradas en unos $ 16 mil millones, incluyendo equipos agrícolas, motocicletas, ciclomotores, artículos electrónicos y plásticos. China tomó represalias con una cantidad igual de aranceles a importaciones de productos de EE. UU., Incluidos automóviles grandes, motocicletas y coches para bebés.