Inundaciones toman por sorpresa a residentes de Baracoa

Las inundaciones en Baracoa, Guantánamo, sorprendieron a la población este sábado. La ciudad amaneció bajo el agua tras la súbita crecida del río Miel, provocada por intensas lluvias iniciadas en la madrugada.

Emilio Almaguer, periodista independiente residente en Baracoa, confirmó a Martí Noticias que las inundaciones afectaron a varios barrios de la ciudad como el área del Matadero y Cabacú.

Según reportes de la página local Primada Visión, las inundaciones alcanzaron también a Bohorque, Reparto Dap, Dos Caminos y Vega Larga.



Las zonas bajas quedaron anegadas y los vecinos tuvieron que resguardar sus pertenencias con urgencia, denunciando la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

La emisora local aconsejó a los residentes evacuar de inmediato: "No esperes a que el agua suba más. Si el nivel del agua dentro de la casa está subiendo rápidamente o ya es alto (por encima de los tobillos), es hora de evacuar. Dirígete a una zona alta o al techo si es seguro y la situación es extrema".

Imágenes difundidas muestran viviendas inundadas y calles convertidas en corrientes, mientras los residentes intentan salvar lo que pueden en medio de la oscuridad.

Los habitantes aseguran que la crecida los tomó desprevenidos y que no se activó un plan de evacuación oportuno.

En comunidades como Boca de Miel, la situación se agrava por caminos deteriorados, cortes eléctricos y falta de servicios básicos, un problema recurrente cada temporada de lluvias.