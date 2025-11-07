Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Cuba

Claman ayuda urgente 18 niños, 10 madres y 3 embarazadas hacinados en una oficina de Bayamo

Un grupo de madres y sus niños lo han perdido todo y se encuentran albergados en una institución estatal en Cuba.
Un grupo de madres y sus niños lo han perdido todo y se encuentran albergados en una institución estatal en Cuba.

Un grupo de madres en Bayamo, provincia de Granma, lucha por sobrevivir tras quedar sin hogar, alimentos y atención médica luego del paso devastador del huracán Melissa.

Getting your Trinity Audio player ready...

Sin techo, sin alimentos y con sus hijos enfermos, un grupo de madres en Bayamo, provincia de Granma, clama por ayuda tras perderlo todo con el paso del huracán Melissa.

“No tengo casa, tengo tres niños. Aquí somos siete madres, todas con tres o más hijos, embarazadas, con fiebre. El ciclón y el río nos acabaron con todo. Dormimos al sereno con los niños y las embarazadas”, denunció Yuliannis Carrasco Pozada, una de las damnificadas, en mensajes enviados a Martí Noticias.

Las familias permanecen en una improvisada evacuación, sin atención médica ni alimentos suficientes. Según Carrasco, hay 18 niños, tres mujeres embarazadas, un impedido físico y diez madres que “han quedado a la intemperie”, cocinando como pueden entre los escombros.

“Hoy nos vienen a sacar de la evacuación. No tenemos casa. Le escribí a la página del gobierno y no tenemos respuesta. Es triste y duele más cuando no tienes el apoyo de los que son los encargados de salvar vidas”, lamentó.

Condiciones en las que quedó la vivienda de Yuliannis Carrasco Pozada, una de las damnificadas del huracán Melissa.
Condiciones en las que quedó la vivienda de Yuliannis Carrasco Pozada, una de las damnificadas del huracán Melissa.

La joven madre asegura que las autoridades locales no han dado respuesta a sus reclamos. Incluso, afirma que han intentado hablar con Yudelkis Ortiz Barceló, la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, sin éxito.

“Queremos hablar con ella y ni eso nos dejan”, dice Yuliannis, agotada tras varios días durmiendo a la intemperie con sus hijos enfermos.

Un delegado de la zona, también afectado por las inundaciones, se ha sumado a las madres para apoyarlas, pese a que él mismo lo perdió todo. “Entre todos estamos cocinando lo que podemos”, explicó Carrasco.

Las imágenes y testimonios que llegan desde Granma reflejan una realidad devastadora: madres jóvenes con sus hijos enfermos, bajo lluvia, sin abrigo ni atención, mientras el régimen repite que “nadie quedará desamparado”.

Pero la historia de Yuliannis y sus vecinas contradice el discurso oficial: han pasado días sin recibir ayuda ni respuesta, solo con la solidaridad entre los más pobres como único refugio.

“Ya estamos cansadas”, concluye Yuliannis. “Queremos que el mundo sepa lo que estamos viviendo.”

  • 16x9 Image

    Mario J. Pentón

    Mario J. Pentón es un periodista multimedios de Martí Noticias. Egresado de la Universidad de Cienfuegos en la carrera de Comunicaciones, se inició como corresponsal del diario independiente 14ymedio y luego en los diarios el Nuevo Herald y el Miami Herald. En los Estados Unidos también ejerció como reportero de América TeVé, canal 41 de Miami, y conductor radial en América Radio. Su trabajo en temas de inmigración y asuntos sobre Cuba le ha ganado una fiel audiencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. 

Foro

XS
SM
MD
LG