"Alto Riesgo", ordenan evacuación masiva de comunidades bajo inundaciones de Melissa en Cuba (FOTOS)

Las inundaciones provocadas por el huracán Melissa siguen haciendo estragos en el oriente de Cuba, donde todavía hay comunidades incomunicadas a la espera de ser evacuadas.

El Consejo de Defensa Provincial de Granma ha clasificado la situación como de "alto riesgo" y alertó que se "tornará difícil a medida que pasen los días".

Las autoridades locales anunciaron un operativo de emergencia por las intensas inundaciones en la comunidad Grito de Yara y Río Cauto y ordenaron la evacuación masiva.

Una nota oficial asegura que unidades anfibias y helicópteros participan en las misiones de rescate y salvamento y han pedido a los residentes "hacer señales visibles para ser identificados con rapidez por los helicópteros".

Videos recientes enviados a Martí Noticias muestran el desastre, mientras residentes de las zonas afectadas y sus familiares claman por ayuda.

Este sábado, la prensa estatal reconoce que el poblado de Río Cauto se encuentra “rodeado por la gigantesca inundación, y que una parte de la vía férrea por donde antes se habían evacuado unas 800 personas estaba bajo el agua, de modo que por el momento resultaba imposible repetir la operación”.

Medios oficiales han publicado imágenes de rescates con helicópteros de las fuerzas armadas.

Melissa tocó tierra en la madrugada del miércoles por la costa sur oriental, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y acumulados de lluvia cercanos a los 400 milímetros en algunas zonas. La tormenta salió al mar por el noreste horas después, pero dejó cortes viales, daños en comunicaciones, severas inundaciones y afectaciones extensas en la agricultura y la infraestructura.

El régimen contabiliza más de 16.400 viviendas dañadas, incluidas 1.318 con derrumbes totales y más de 5.200 con pérdida total del techo, cifras que podrían ser mucho mayores y que agravan el deteriorado fondo habitacional de la isla.

En embalses de todo el país, 76 represas superan el 95% de llenado y 50 se encuentran en vertimiento, incluidos varios en la región oriental. Localidades como Bayamo, Jiguaní, Contramaestre, Cauto Cristo, Cacocum, Urbano Noris y Yara han reportado evacuaciones y rescates de emergencia.

Residentes dijeron el viernes a nuestra redacción que la ayuda oficial no llega a todas las zonas afectadas. “Estamos rodeados de agua por diferentes partes (…) y no han venido a evacuar la localidad”, afirmó Elianni Villavicencio, vecina de una comunidad en Río Cauto.

La mujer, madre de dos menores, señaló que se encontraba refugiada en la azotea de una escuela mientras el nivel del agua subía. “Faltarían dos o tres horas para que esto llegue a nuestras casas”, aseguró.

Los daños de Melissa se suman a una prolongada crisis económica marcada por escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto con inflación elevada y apagones de hasta 30 horas seguidas en la mayor parte del país.

La Cruz Roja Internacional advirtió además que las inundaciones podrían agravar los brotes recientes de dengue, chikunguña y oropouche en la isla.