Cuba no ha solicitado ayuda a EEUU por daños del huracán Melissa a pesar del ofrecimiento de Rubio

Estados Unidos aseguró este jueves que el régimen de La Habana no ha solicitado al gobierno estadounidense ayuda tras el paso del huracán Melissa por Cuba, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado a Martí Noticias.

"El Gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna solicitud del régimen cubano de asistencia federal, humanitaria o de otro tipo, en respuesta a estos desafíos, pero está dispuesto a ayudar al pueblo cubano", indica la comunicación del Departamento de Estado, en respuesta a un correo electrónico enviado por nuestra Redacción.

El secretario de Estado, Marco Rubio, esta mañana anunció en su cuenta personal en la red social X: "Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán".

En un comunicado de la cancillería estadounidense, se asegura que "el presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos, ordenando al Departamento de Estado movilizar apoyo para las comunidades afectadas".

"En cuestión de horas, el secretario Rubio desplegó un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia para Desastres, que incluía equipos urbanos de búsqueda y rescate, para evaluar las necesidades y brindar asistencia en las labores de búsqueda y recuperación. El Departamento de Estado colabora con agencias de la ONU, ONG y gobiernos locales para distribuir alimentos, agua, suministros médicos, kits de higiene, refugio temporal y apoyo en las labores de búsqueda y rescate", agrega la información.