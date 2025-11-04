Cubanos en Miami y Madrid envían ayuda al oriente de Cuba: "no nos pueden quitar la solidaridad"

Getting your Trinity Audio player ready...

La solidaridad de los cubanos dentro y fuera de la isla volvió a hacerse sentir. En apenas tres días, la organización Ciudadanía y Libertad logró reunir más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias del oriente cubano afectadas por el paso devastador del huracán Melissa.



El esfuerzo, coordinado simultáneamente desde Miami y Madrid, movilizó a decenas de voluntarios y cientos de donantes que acudieron con alimentos, ropa, artículos de higiene, medicinas y donaciones en efectivo.



En total, la campaña recaudó 2.314 libras (1,05 toneladas) de suministros: 1.664 libras en Miami y 650 libras en Madrid, además de 1.104 euros en aportes económicos. De esa cantidad, 470 libras ya fueron enviadas hacia Cuba y se espera que lleguen en los próximos días a las zonas más golpeadas del oriente de la isla.



La activista Carolina Barrero, directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, destacó la respuesta entusiasta de la comunidad cubana ante el llamado.

“Ha sido extraordinario ver la respuesta de los cubanos ante nuestro llamado para unirnos a la campaña de recogida de ayuda humanitaria para Cuba. En solo tres días, un fin de semana, recogimos dos mil trescientas libras entre las ciudades de Miami y Madrid”, dijo a Martí Noticias.



Barrero explicó que el objetivo es que la ayuda llegue directamente a las personas más necesitadas, en municipios como Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, El Cobre, Contramaestre y Palma Soriano, incluso en comunidades de difícil acceso.



“Sabemos que el régimen está parando las ayudas, sabemos que lo está impidiendo, pero no puede impedirlo todo. Y no nos pueden quitar la solidaridad, que es lo único que nos puede salvar”, afirmó.



La activista subrayó el compromiso de la sociedad civil cubana frente a la falta de respuesta institucional: “Y no, si no somos capaces de actuar y de responder por los problemas reales de la gente en un momento como este, pues no podríamos, no tendría ningún sentido que siguiéramos haciendo lo que hacemos”, dijo a Martí Noticias.



La organización, con presencia activa en varios países, ha iniciado ahora la segunda etapa del operativo: cubrir los costos de envío y logística hasta los puntos de distribución dentro de la isla.

Según Barrero, el plan contempla una red de voluntarios y colaboradores privados que, de manera discreta, garantizarán que los suministros lleguen “monte adentro”, hasta los lugares que hoy son inaccesibles por la devastación.



Ciudadanía y Libertad ha convocado a la comunidad internacional y a la diáspora cubana a sumarse con nuevas donaciones, recordando que cada contribución, por pequeña que sea, puede significar alimentos o medicinas para familias que lo han perdido todo.



“Donar es un acto de esperanza y responsabilidad compartida”, señaló la organización en un comunicado.