En Cacocum "hay personas que se quedaron sin nada": testimonio a dos semanas del huracán

Viviendas dañadas por las inundaciones en Cacocum y otras localidades rurales de Holguín.
  • La mayoría de los evacuados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba han regresado a sus hogares, encontrando un paisaje de devastación.
  • En localidades como Cacocum, Holguín, Melissa causó inundaciones severas, dejando daños significativos en viviendas.
  • La ayuda humanitaria ha llegado principalmente de ciudadanos solidarios, artistas y residentes en el extranjero, dijo la activista Rosaida González.
La mayoría de las miles de personas que permanecían en centros de evacuación a casi dos semanas del paso del hurán Melissa por el oriente de Cuba ya han regresado a sus casas, pero el paisaje que encuentran es de devastación, mientras la ayuda llega a cuentagotas, y no siempre de parte de Estado.

"Muchas personas que se encontraban evacuadas aquí, en Cacocum, han ido regresando, encontrándose sus casas en muy mal estado. Pero, bueno, han tenido que regresar a sus hogares. Otras todavía no han podido regresar", porque perdieron sus viviendas, dijo este lunes a Martí Noticias la activista holguinera Rosaida González.

Melissa causó inundaciones severas en el oriente de Cuba, dejando comunidades aisladas y casas sumergidas en Granma, Holguín y Santiago de Cuba. Cuando las aguas bajaron, se reportaron daños significativos en viviendas y pérdidas materiales totales. Cacocum fue una de esas localidades.

Testimonio de Rosaida González, desde Cacocum, Holguín
Preguntada sobre si la ayuda humanitaria ha llegado a manos de los damnificados en su comunidad, González respondió que la asistencia recibida proviene únicamente de ciudadanos solidarios.

"Ayuda, bueno, que yo haya oído decir ayuda, la que le ha dado el artista Alejandro Cuervo, junto con otros artistas más que vinieron en unos carros. Le repartieron ayuda a muchas personas", detalló.

Añadió que algunas personas residentes en Estados Unidos, originarias de Cacocum, "también han dado bastante ayuda, mandando a comprar alimentos para las personas", además de la asistencia brindada por las iglesias.

"Imagínate que hay personas que se quedaron sin nada, completamente sin nada. En Los Hidalgos hubo personas que se quedaron sin casa", señaló la activista.

El testimonio de González refleja el abandono institucional en algunas de las zonas afectadas por Melissa, donde la ausencia de apoyo estatal ha dejado a muchas comunidades desprotegidas frente a la emergencia.

