Excarcelado joven preso político del 11J: "Que el mundo conozca mi historia"

Getting your Trinity Audio player ready...

El joven escritor y estudiante universitario José Alejandro Rodríguez Gelín, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue excarcelado este lunes tras cumplir la condena que le fue impuesta por el régimen de La Habana.

Rodríguez Gelín, quien salió del Centro Penitenciario de Agüica, en Matanzas, aseguró que después de años de encierro quisiera que el mundo conozca su historia.

“Estoy en total disposición de conversar y aportar todo lo que pueda de mi parte, de todo lo que he vivido. Que el mundo conozca mi historia”, dijo a Martí Noticias en un mensaje enviado desde su localidad natal de Jovellanos.

El joven fue sentenciado a cinco años de cárcel por los delitos de instigación a delinquir y desórdenes públicos, cargos derivados de su participación en las manifestaciones del 11J en Jovellanos. Antes de su arresto cursaba los dos primeros años de la Licenciatura en Pedagogía, con perfil en Español y Literatura, en el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello, y se encontraba bajo licencia académica.

“Instamos a la directiva académica […] a que no vulnere el derecho a la educación de José Alejandro en el supuesto de que decida reincorporarse a ese espacio docente”, señaló el Observatorio de Libertad Académica en un comunicado.

Durante su reclusión en Agüica, Rodríguez Gelín denunció haber sufrido múltiples atropellos que deterioraron su salud, un patrón que organizaciones internacionales han documentado en otros presos vinculados al 11J.

(Con reporte de Ivette Pacheco)