“Estoy dispuesto a pagar el costo”: médico cubano Fernando Vázquez antes de ser detenido

El médico cubano Fernando Vázquez, quien se ha convertido en los últimos meses en un activista por la liberación de los presos políticos cubanos, denunció este jueves la presencia de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado en los bajos de su edificio, en La Habana, con el fin de conducirlo a un interrogatorio o detención.



“Me está esperando allá abajo la policía con la seguridad. No sé... Pero bueno yo estoy entregado a las manos de Dios, entregado a las manos de Jesús, y estoy entregado a la causa de la libertad de mis hermanos. Mi corazón, mi fe y mi conciencia está prisionera del pensamiento de Martí, de la verdad y la no violencia, del amor, de Jesús, de Dios, y de la causa de los prisioneros políticos del 11J”, declaró en una breve transmisión en vivo por su perfil de Facebook, a las 8 de la mañana.



Vázquez comenzó a sufrir acoso y persecución de los órganos represivos del régimen castrista luego de anunciar que se manifestaría pacíficamente y en solitario por la liberación de los presos políticos cubanos, el pasado 14 de junio, desde el Parque John Lennon hasta la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, en el municipio Plaza de la Revolución.



Ese mismo día, a una cuadra de su vivienda, fue detenido por las autoridades, trasladado a una estación policial en El Cerro y liberado 12 horas más tarde. “No terminé encerrado en calabozo, aunque tienen una causa de incitación, yo no convoqué, yo me convoqué yo mismo a marchar, pero ellos [los agentes] hicieron todas las preguntas que estimaron y a todas las contesté, me preguntaron el porqué de mi no simpatía hacia mi gobierno”, dijo entonces en una directa.



Una vez en libertad, el médico continuó con su activismo en redes sociales y empezó a visitar a familiares de presos políticos. Viajó incluso clandestinamente a Santiago de Cuba, a la casa del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y encarcelado desde el 11 de julio de 2021, y desde allí realizó una transmisión en vivo por Facebook para hablar del caso del santiaguero.

Esta semana, además, Fernando Vázquez visitó a familiares de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo y de Walnier Luis Aguilar, presos políticos del 11 de julio en San José de las Lajas y La Güinera, respectivamente. Desde sus casas se sacó fotos y volvió a transmitir en vivo para insistir en su mensaje por su liberación.



“Hay que estar dispuesto, caballero, a pagar el costo. Hay que estar dispuesto. O te resignas a vivir sin libertad y a ver vivir sin libertad a tus hermanos o estás dispuesto a pagar el costo. Yo, sencillamente, estoy dispuesto a pagar el costo”, aseguró el médico esta mañana.



Actualmente, de acuerdo con los registros de organizaciones independientes, en Cuba hay más de mil prisioneros de conciencia, la mayoría de ellos por participar en el estallido social de 2021.



“Un abrazo a todos los hermanos que de una forma u otra ponen un granito de arena para que puedan salir en libertad nuestros hermanos, nuestros compatriotas del 11J”, concluyó Vázquez.