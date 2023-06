Seguridad del Estado frustra otra manifestación a favor de los presos políticos cubanos

Un grupo de personas fueron arrestadas o puestas bajo custodia policial en sus viviendas este miércoles en La Habana para impedir que se manifestaran pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos del 11 de julio de 2021.

La convocatoria la hizo el doctor Fernando Vázquez quien llamó, a través de las redes sociales, a realizar una caminata desde el Parque John Lennon, ubicado en la intersección de las calles 15 y 8 hasta la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones en 15 y K, ambos sitios en el Vedado.

“Yo lo único que tengo y lo único que he heredado de mis ancestros es mi palabra y mi fe, mi honor. No tengo ninguna otra cosa y jamás cometería la cobardía de renunciar a mi fe y a lo que creo justo”, afirmó en una directa en Facebook, el médico.

“Esta pequeña cosita que he hecho, lo he hecho porque creo que es injusto, inhumano, que cientos y cientos de mis hermanos estén en prisión”, dijo.

La policía política citó al galeno y lo amenazó con abrirle una causa por diferentes delitos, entre ellos Incitación a delinquir y Otros actos contra la seguridad del Estado.

“Haciendo uso de mis derechos, perjudico los derechos de otros [dijeron los agentes que lo amenazaron] no sé de qué forma, si voy calladito respetando la ley de tránsito. No sé en qué forma voy a alterar el orden público y la tranquilidad ciudadana, ni nada de eso, si solamente voy a ejercer mi derecho ciudadano de ir a entregar una carta de inconformidad porque tengo derecho a expresarme y a manifestarlo cómo le hicieron cientos y miles de mis compatriotas el 11 de julio y como lo hicieron también el mes pasado, cientos de mis compatriotas en saludo al Primero de Mayo”, resaltó en el Facebook Live.

Vázquez se proponía entregar en el organismo rector de los centros penitenciarios una carta para reclamar la libertad de los presos políticos.

El profesor Pedro Albert denunció a Martí Noticias que le habían colocado vigilancia policial frente a su domicilio.

“Me tienen controlado aquí frente a la casa, un carro parqueado, a veces civil, a veces una patrulla y un agente de la Seguridad del Estado, que, por la mañana, cuando salí, me interfirió, me preguntó el nombre, se identificó y me acompañó a comprar malangas, ida y vuelta, es decir, que no puedo hacer ningún tipo de movimiento porque está ahí para eso”, indicó Pedro Albert.

“La idea original mía era no ir al Parque John Lennon, si no hacer una directa desde el Cristo de Casa Blanca y bueno, ni eso pude hacer”.

La activista Diasnurka Salcedo pudo llegar hasta el lugar de la cita:

“Desgraciadamente, fui víctima de represión al tratar de unirme a una marcha para los presos políticos. Desde mi provincia Artemisa me trasladé, burlando la vigilancia que tenía desde horas de la noche anterior. Una cuadra antes de llegar, me percaté que todo estaba lleno de policías, de oficiales de la Seguridad, vestidos de civil. Claro que sospeché que me iban a detener y así mismo fue”.

“Cuando me detienen, me piden que ponga las manos para ponerme esposas a lo que yo me negué, porque no considero que no soy una delincuente, yo lo único que estaba haciendo era caminar. En el forcejeo me torcieron un dedo y lo tengo fracturado”, lamentó Salcedo.

“Me llevaron para la unidad de Zapata y después me trasladan en un ‘jippy’ para acá para San Antonio de los Baños, donde me sueltan diciéndome que mañana debo estar en la unidad de la policía de mi municipio a las 9 de la mañana”.

Ana Mary García, madre de la prisionera política trans Brenda Díaz fue apresada en el Parque Lennon junto a la activista Nubia Gavilán Ramos.

“Enseguida nos arrestaron, nos llevaron para unidad de La Lisa y de ahí me trajeron para acá, para para la unidad de mi municipio (Güira de Melena, Mayabeque). Los agentes que me interrogaron me dijeron yo no debía haber estado ahí en ese parque porque yo sabía lo que se iba a hacer allí, que con eso perjudicaba a mi hija, que no debería estar en ninguna manifestación. Yo le respondí que, si el doctor iba a pedir libertad por los presos políticos en 15 y K, yo iba a acompañarlo a pedir libertad por mi hija”, dijo la señora.

La activista Yamilka Lafita Cancio, conocida por Lara Croft, denunció a Diario de Cuba que a ella le habían colocado vigilancia policial frente a su vivienda.

Martí Noticias no ha podido confirmar si el doctor Vázquez se encuentra tras las rejas ni si la activista Gavilán Ramos ha sido puesta en libertad.