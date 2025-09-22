Embajada de EEUU en Cuba emite alerta meteorológica

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta meteorológica, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses en la isla sobre los riesgos asociados a la actual temporada de huracanes en el Caribe.

La sede diplomática recordó que la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre y que “las tormentas tropicales y huracanes son frecuentes en el Caribe y pueden tener impacto significativo en la red eléctrica de Cuba”.

Asimismo, aconsejó a los estadounidenses preparar un plan de emergencia, almacenar agua y alimentos no perecederos. También recomendó mantenerse informados a través del Centro Nacional de Huracanes y medios oficiales, además de registrarse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) y el canal de WhatsApp.

Advertencia por robos de documentos

La semana pasada la embajada advirtió sobre un incremento en el robo de pasaportes y tarjetas de residencia permanente (Green Cards).

“Se han reportado casos de extorsión para su devolución”, indicó la sede diplomática, al tiempo que aconsejó no ofrecer recompensas por los documentos sustraídos.

La recomendación a los visitantes y residentes estadounidenses es evitar mostrar signos de riqueza y mantener la documentación en un lugar seguro, llevando únicamente lo necesario.