Cubanos reciben con críticas a "Perseverancia", el nuevo ferry entre Nueva Gerona y Batabanó (FOTOS)

La llegada del nuevo ferry Perseverancia, que cubrirá el trayecto entre Batabanó y Nueva Gerona a partir del 5 de agosto con mucha mayor capacidad de carga que los tradicionales catamaranes que viajan a la Isla de la Juventud, genera controversia en medio de la crisis generalizada del transporte en Cuba.



La venta de pasajes comenzó este el lunes, 31 de julio, en los horarios habituales de las agencias de Viajeros y a través de la aplicación (APK) Viajando, según informó la Empresa de Servicios de Reservación Viajeros en una nota publicada por los medios oficiales.

El precio establecido es de 200 pesos en Moneda Nacional por pasajero, pero las personas que necesiten trasladar sus vehículos deberán pagar una tarifa extra. De acuerdo al reporte, el costo por bicicleta es de 130 pesos; un ciclomotor, 260 pesos; una moto, 325; un triciclo, 390; un automóvil, 650; un auto rural o camioneta, 780 y un vehículo de pasajeros de hasta 12 plazas (también conocido como MICROBUS), 780 pesos.

Desde el año pasado, el Gobierno había prometido el inicio de operaciones de Perseverancia, en medio de la dura crisis con el transporte para conectar a la Isla de la Juventud con el resto del país. Este embarcación, de factura coreana, navega a una velocidad promedio de 11 nudos, cuenta con servicios de cafetería, atendido por una Mipyme, varios baños y dos salones de pasajeros que suman 430 capacidades.



Para el mes de agosto Perseverancia tiene programado dos viajes a la semana, uno los martes y el otro los sábados y a partir de septiembre el ferry prestará servicios los miércoles, viernes y domingos, al que se sumará la salida de un catamarán diario.

En el viaje Nueva Gerona-Batabanó, el nuevo ferry tiene establecido el inicio de chequeo a las 8:30PM del día anterior, con cierre a las 10:40PM. La salida será a las 12:00AM con arribo a las 6:00AM. En el itinerario La Habana-Batabanó-Nueva Gerona el inicio de chequeo es a las 2:00AM con cierre de chequeo a las 4:10AM. La salida es a las 10:00AM con arribo a las 4:00PM.

La información ha generado una oleada de críticas por parte de los usuarios en el perfil de Facebook de la empresa de viajeros, debido a la crisis con el transporte, la escasez de combustible y los peligros en las carreteras cubanas en las noches debido a la poca iluminación y al mal estado de las mismas.



“El Ministro de Transporte tendrá que poner transporte en La Habana a partir de las 12:00 de la noche, que hoy no existe, para que los pasajeros lleguen a la terminal de 26, para hacer el chequeo, a partir de las 2 de la madrugada que no hay ni taxis y si los hay van a cobrar tres veces el valor del viaje en el barco. Todo el mundo no vive en el Vedado y La Habana es grande. Esos son los cálculos que no hacen los directivos. Pongan los pies en la tierra y ajústense a las realidades actuales. Cuba no es, por múltiples razones, lo que era en los años de los Ferrys, hay una situación con el transporte en La Habana, precaria”, comentó Jorge Serafín Arrastia.



“Quien aprobó tal propuesta no vive en La Habana y si vive, no es del ciudadano a pie, anda en carro y por lo general estatal, que no le duele el combustible o la gasolina, de eso estoy convencido”, agregó.

“Por favor hay que revisar el horario Habana-Gerona, la situación del transporte está muy pésima y a esa hora de la madrugada mucho más. En cuánto saldría un taxi de la casa de uno hasta la terminal de 26. Si a todo eso le sumas el precio del pasaje, de cuanto estaríamos hablando. Prácticamente los que viven alejados de la terminal tendrían que estar casi desde las 10 de la noche para no perder su pasaje”, cuestionó otra usuaria identificada como Diana R. Díaz.



Ante las críticas, la empresa de Viajeros contestó que “la decisión obedece al uso racional de los ómnibus que prestan el servicio intermodal entre La Habana y Batabanó en aras de hacer más eficiente cada operación del ferry”. No obstante, aclaró que este no era “definitivo”.

Que el trayecto por carretera sea de noche preocupa a muchos de los viajeros. El último accidente de tránsito reportado en ese tramo ocurrió el pasado 3 de junio cuando una guagua se volcó en las inmediaciones de la carretera de Managua, en el municipio de Arroyo Naranjo. En el siniestro cuatro personas murieron y otras 45 resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad. El ómnibus trasladaba a los pasajeros que llegaron a Batabanó en el catamarán desde la Isla de la Juventud.



Entre enero y mayo de 2023, se registraron en el país un total de 3.620 accidentes de tránsito, con un saldo de 290 personas fallecidas y 2807 lesionadas. Las alarmantes cifras fueron reveladas recientemente por el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).



A finales de la semana pasada un informe Ailed Borges Senra, primera analista del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la PNR, reveló que solamente en los primeros seis meses del año en La Habana hubo un promedio diario de nueve accidentes de tránsito, cuatro lesionados y al menos un fallecido.