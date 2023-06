Boteros llevan tres días en paro en La Habana en respuesta a tope de precios

Cumple las primeras 72 horas el paro laboral de la mayoría de los transportistas privados en La Habana, luego del tope de precios impuesto por el gobierno y la crisis con el combustible.



Desde el pasado viernes la Dirección General del Transporte en la capital, topó los precios para los boteros, quedaron definidas 46 rutas de transportación de pasajeros operadas por formas no estatales con una distancia media de 11.6 km.

Tarifa de $45.00 cup: 19 rutas que recorren como promedio 5.7 Km.

Tarifa de $75.00 cup: 19 rutas que recorren como promedio 11.8 Km.

Tarifa de $100.00 cup: 5 rutas que recorren como promedio 21.6 Km.

Tarifa de $170.00 cup: 3 rutas que recorren como promedio 29 Km.

Una vez establecidas, se reforzaran las acciones de enfrentamiento y control en la vía por parte de los órganos de enfrentamiento, aplicándose a los choferes que sean detectados violando los precios establecidos el Decreto 30 del 2021. En el caso de los ejercen la actividad ilegalmente, se actuará con mayor rigor, advirtieron las autoridades, aplicándose el Decreto 5 del 2021.



La falta de combustible obliga a los transportistas a acudir al mercado negro, donde el precio del litro de petróleo supera los 200 pesos en moneda nacional.



En medio de la crisis con los ómnibus estatales, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana, decidió que a partir de este lunes van a habilitar con diésel el servicentro El Futuro, ubicado en la calle 100 y Vento, exclusivamente para los choferes privados con Licencia de Operación del Transporte de La Habana, algo que no solucionará la crisis, aseguro a Martí Noticias, el botero Rafael Alba Macías



“Hoy lunes se sigue, la gran mayoría de los transportistas no están trabajando, sigue paralizado el transporte por la escasez de combustible que hay y el bajón que se le ha dado a los precios, que no está acorde como se está comprado el combustible", dijo.



También este lunes empieza a funcionar un CUPET nuevo, ubicado en la Calle 100 y Vento, pero según Alba Macías, "lo que van a vender son 100 litros de petróleo, pero el problema está que esos 100 litros de petróleo no es que te lo van a vender todos los días, ni todas las semanas ni mucho menos".

La medida, añadió, no resuelve el problema de los transportistas privados.



"Con esos 100 litros tendrás tú que trabajar por lo menos 15 días, es decir que va a seguir en las mismas no va a dar porque como mínimo diario te gastas 20 litros de petróleo", dijo.



"Desde anoche se estaba haciendo cola, y la gente está marcando porque tienen también un sistema que tienen que enseñar la patente, y enseñar todos los papeles que tú tienes, y hacer la cola, te van a mejorar un poquito el problema, pero el problema va a seguir”, concluyó Alba Macías.



Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que esta problema no es nuevo, sino que recurre cada vez que el gobierno pretende controlar los precios sin un oferta eficiente para los emprendedores.



Ya en el 2020 los choferes privados en La Habana habían realizado otro paro en reclamo de derechos, luego de la entrada en vigor el primero de febrero de un paquete de regulaciones con las que no están de acuerdo, provocando una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos.



Recientemente, acudieron a la Oficina Nacional Tributaria con el propósito de que le otorgaran una moratoria en el pago de impuestos mientras dure la inestabilidad para adquirir combustible.



“En estos instantes usted puede recorrer cualquier arteria capitalina y se encuentra que las calles prácticamente están vacías, apenas están trabajando esas cooperativas, el resto se encuentra paralizado”, aseguró Rodríguez Pita.



Y desde el reparto San Agustín, en el municipio La Lisa, Vladimir Ríos Cruz explicó que la crisis con el transporte es profunda.



“El transporte estatal no funciona y la situación es bastante compleja, aquí mismo en San Agustín hay un paradero, todo aquí en La Habana te queda lejos, no es como otro lugar que todo te queda cerca y ciertamente tiene tremendo impacto porque no hay manera. Los ruteros, claro que tienen que parar sus carros, porque cuando ellos tienen que comprar una goma, este gobierno no le vende la goma, y cuando tienen que comprar una correa para el motor, el gobierno no le vende la correa”, concluyó.