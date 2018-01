Rosa María Payá: invitación de Bachelet a Cuba es una medida desesperada

La invitación del Gobierno de La Habana a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es una medida desesperada más del régimen por recobrar legitimidad a pocos meses de designar al heredero del castrismo, dijo este martes la joven opositora cubana Rosa María Payá.

"Sería vergonzoso que la Presidenta esté dispuesta a apoyar la continuidad de la opresión en Cuba apoyando a la oligarquía comunista, en lugar del derecho a elegir de la ciudadanía", dijo la líder del movimiento Cuba Decide al diario El Libero.

Payá agregó que el "régimen cubano ha entrado en un periodo de gran vulnerabilidad, porque no importa cuánto intenten imponer la sucesión, los cubanos no quieren más castrismo y su fiel sirviente y patrocinador, el chavismo, prácticamente no puede ni sostenerse a sí mismo".

El próximo sábado, Bachelet volverá a aterrizar en La Habana, tal como hizo en su anterior gobierno, en febrero de 2009, para reunirse con altos funcionarios del gobierno cubano, un viaje cuestionado por opositores cubanos y diversos exembajadores chilenos.

En lo que se conoce hasta ahora de su agenda oficial, Bachelet sostendrá un encuentro con el general y jefe del régimen, Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución, y la revisión de acuerdos bilaterales, especialmente en el ámbito de la salud y el comercio.

Apuntó Payá que dada la experiencia chilena, "Bachelet podría ser una voz muy relevante si decidiera ponerse de parte de los oprimidos, que en el caso cubano es todo el pueblo, apoyando una salida democrática en contraposición a la sucesión dinástica que planea Raúl Castro".

Expresó además que "lo único coherente que puede hacer la Presidenta es apoyar el plebiscito en Cuba como elemento obligatorio en un proceso de transición que, como bien saben todos los chilenos, solo comenzará en el momento en que la voz de la ciudadanía sea escuchada en el plebiscito".

Sobre la Cuba que visitará Bachelet, la joven opositora dijo que el país está devastado económicamente, a causa de "una administración que acabó con todas las industrias y la producción nacional y persiguió y suprimió la iniciativa privada".

A la pregunta de si pediría a Bachelet que se reuniese con la oposición cubana, un gesto que declinó en su visita de 2019 a petición del régimen de La Habana, Payá dijo a El Libero que esta vez la presidenta chilena "podría hacer lo correcto".

“La Presidenta toma decisiones soberanas y podría aprovechar este viaje para hacer lo correcto y reunirse con la oposición cubana, al menos a mi casa está permanentemente invitada. Sin embargo, lo más importante es el apoyo a los derechos para todos los cubanos”, concluyó.

(Con información de El Libero)