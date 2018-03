Arrestan en Santiago de Cuba a líder opositor por más de 28 horas

LA HABANA - “Esto no es más que una señal de que estamos trabajando bien y vamos por el camino correcto”, así valoró el Licenciado Eduardo Quintana Suárez, líder del movimiento opositor Peregrinos Éticos por Cuba, su más reciente arresto, llevado a cabo este domingo por la policía política en la oriental provincia de Santiago de Cuba.

Refiere el opositor que en la tarde del domingo fue arrestado junto a otros dos activistas por la policía y la Seguridad del Estado, quienes lo acusaron de ir a realizar actos provocativos al oriente del país.

“Uno de los agentes de la policía, con identificación 0290, al momento del arresto, me golpeó fuertemente en la espalda con el bastón que usan ellos para reprimir, y luego me trasladaron hacia una estación policial donde me mantuvieron por más de 28 horas”, explicó.

Quintana Suárez reflejó además que junto a él fueron arrestados los activistas Alexis Pérez y Osvaldo Borrero Muñoz, miembros de Peregrinos Éticos por Cuba.

“A su entender, ellos (las autoridades) consideraron que yo iba a organizar un acto provocativo en conmemoración a la Primavera Negra…. fui liberado la tarde de este lunes y me dieron cuatro horas para abandonar la provincia, bajo la advertencia de que no podía regresar a Santiago, además me entregaron una citación para que me presentara el miércoles en la unidad de Zapata y C en la capital”, apuntó.

Recientemente, en entrevista radial con el programa “Cuba al Día” de Martí Noticias, Quintana Suárez puntualizó que tenía en su poder las firmas de diez mil cubanos recogidas a lo largo y ancho de toda la isla, los cuales se comprometieron a no participar en las elecciones unipartidistas realizadas por el régimen de la isla el pasado día 11 de marzo.

“Todos los Peregrinos estamos comprometidos con el pueblo cubano, esta es una batalla por su libertad, por eso trabajamos paso a paso junto a la población, por tanto, este es solo el comienzo”, precisó.