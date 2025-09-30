Congresista Díaz-Balart pide investigar a grupo radical marxista por posibles vínculos con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart pidió a las autoridades federales que investiguen al grupo radical marxista Armed Queers Salt Lake City por sus presuntos vínculos con el régimen de La Habana.



En su cuenta en la red social X, Díaz-Balart publicó el contenido de una carta enviada al Secretario de Estado, Marco Rubio, y a la Fiscal General, Pam Bondi, en la que expone sus preocupaciones por la posible relación entre la organización de extrema izquierda de Utah y la dictadura cubana.



“El régimen se aprovecha de los llamados intercambios educativos para adoctrinar a los estadounidenses, entrenarlos para que regresen a casa y trabajen contra nuestro gobierno, quizás incluso por medios violentos”, escribió el congresista republicano por la Florida.

“Debemos utilizar todos los recursos disponibles para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos e impedir que la dictadura cubana antiamericana radicalice a los estadounidenses”, añadió Díaz-Balart.



Asimismo, solicitó que la pesquisa determine si esta agrupación y quienes la financian deben ser procesados bajo la ley de agentes extranjeros y sancionados por sus vínculos con dictaduras enemigas.



Los presuntos lazos de Armed Queers Salt Lake City (AQSLC) con Cuba salieron a la luz a raíz del asesinato del activista republicano Charlie Kirk, fundador de la organización Turning Point USA, en una universidad de Utah el pasado 10 de septiembre.



Según la misiva, AQSLC, que lidera Ermiyah Fanaeian, tiene nexos con entidades como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), cuya misión es difundir y promover el mensaje ideológico del régimen de La Habana.

"Un aspecto especialmente alarmante de la AQSLC es su oscura asociación con Cuba, un estado patrocinador del terrorismo designado por Estados Unidos. Incluso hoy, la Armed Queers SLC figura como organización miembro de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC), un grupo de propaganda con sede en Estados Unidos que ofrece viajes a Cuba a través de su programa de la Brigada del Primero de Mayo", detalla la carta.

La NNOC ha organizado estos viajes en coordinación con el ICAP.

El congresista cita un reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 2012 titulado "Cuba: El aparato de propaganda de Castro y la influencia extranjera", según el cual varias organizaciones asociadas con el ICAP "se dirigen desde La Habana y actúan según sus instrucciones", realizando sus actividades de propaganda según planes de trabajo preestablecidos y coordinados con La Habana.

"De hecho, según Just the News, que reveló el video de YouTube de Fanaeian sobre la conexión de AQSLC con Cuba, tanto Fanaeian como alguien llamado "Connor" viajaron juntos a Cuba en mayo de 2025, donde les dijeron: "Es hora de que regresen a casa y hagan su propia revolución". Creo que más información sobre las conexiones de AQSLC con el régimen cubano, incluyendo sus viajes a la isla y sus fuentes de financiación, merecen una mayor investigación", apunta Díaz-Balart en la misiva.



En el mismo documento, el representante federal alerta sobre conexiones que este grupo radical marxista tendría con el Partido Comunista Chino.



Díaz-Balart enfatizó que esos vínculos buscan infiltrar, radicalizar y manipular a jóvenes estadounidenses, con la intención de desestabilizar la democracia de manera violenta.