Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos que actuaron en Cuba junto al nieto de Raúl Castro

El congresista Mario Díaz-Balart solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue si músicos cubanoamericanos que viajaron a Cuba para dar conciertos violaron las sanciones vigentes contra el régimen de La Habana.

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, Díaz-Balart elogió al presidente Donald Trump por endurecer las restricciones hacia la isla, incluida la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. “Aplaudo con entusiasmo sus esfuerzos por hacer cumplir plenamente dichas sanciones”, escribió.

Díaz-Balart citó como ejemplo un concierto realizado en el Complejo de Exposiciones PABEXPO en La Habana durante el verano, en el que participaron los artistas Dany Ome y Kevincito El 13, ambos supuestamente residentes en Estados Unidos. Según la misiva, en el evento también estuvo presente el nieto de Raúl Castro y los músicos fueron fotografiados junto a agentes uniformados de la seguridad del Estado.

“El hecho sugiere que los artistas y su representante, Magdiel Díaz, mantienen una estrecha colaboración con el régimen en una relación comercial mutuamente beneficiosa que canaliza divisas hacia un Estado patrocinador del terrorismo”, advirtió.

El congresista cubanoamericano señaló que las excepciones que permiten a artistas viajar a Cuba para presentaciones públicas son limitadas y no autorizan transacciones comerciales con entidades incluidas en la Lista Restringida del Departamento de Estado.

“Estos espectáculos públicos socavan el propósito de las sanciones estadounidenses al proveer al régimen cubano una fuente recurrente y lucrativa de ingresos”, afirmó Díaz-Balart, quien pidió al Tesoro determinar si se cumplió la normativa y aplicar sanciones en caso de violaciones.

En una publicación en X, el congresista señaló que "actuar para una dictadura que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, encarcela y asesina a disidentes y alberga a terroristas, como la difunta asesina de policías Joanne Chesimard, no es "arte", es complicidad".

Chesimard, también conocida como Assata Shakur, falleció este jueves en La Habana prófuga de la justicia estadounidense por varias décadas. Estaba desde 2013 en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En múltiples ocasiones EEUU exigió su devolución al régimen de La Habana.