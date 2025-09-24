Díaz Balart: EEUU continuará negando recursos a los opresores del pueblo cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo este miércoles que Estados Unidos “apoya al pueblo cubano en su lucha por la libertad” y que continuará negando recursos “a sus opresores” hasta que en la isla “se respeten los derechos humanos fundamentales”.

En un mensaje publicado en X, el republicano advirtió que respaldar a La Habana “fortalece a un régimen que actúa consistentemente en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Díaz-Balart escribió el mensaje replicando un texto anterior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que calificó de “falsa” la narrativa del “bloqueo” utilizada por el régimen cubano.

“La narrativa falsa de un ‘bloqueo’ hacia Cuba es una más de las varias mentiras de la dictadura fallida en la Isla”, señaló la oficina en su cuenta oficial.

"El pueblo cubano y el mundo lo pueden ver con sus propios ojos. Si la "revolución" va tan bien, ¿por qué la dictadura le tiene tanto miedo a unas elecciones verdaderamente libres y democráticas?", cuestionaron.

La pasada semana el canciller cubano, Bruno Rodríguez, presentó el informe anual sobre los efectos del embargo estadounidense, al que atribuyó la crisis económica y social del país.

En ese documento, el régimen niega que los problemas respondan a fallas internas del modelo socialista y culpan a Washington de pérdidas millonarias en sectores como Salud, Energía y Comercio Exterior.