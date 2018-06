Coalición cubana en EEUU anuncia campaña mediática contra cruceros a la isla

La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este miércoles en Miami la campaña de medios "No colabores" contra los viajes en cruceros a Cuba e instó a no apoyar el turismo a la isla, porque "financia directamente la represión" de la oposición en Cuba.



Orlando Gutiérrez, el director de la Asamblea, formada por organizaciones de dentro y fuera de la isla, señaló en una rueda de prensa que esa actividad turística ayuda además a la "explotación" de los trabajadores cubanos y hace uso de propiedades expropiadas, como "la mayoría" de los muelles en los que atracan los barcos.



"Los cruceros no pueden funcionar sin la explotación al pueblo cubano, que además siempre se ha perjudicado con la dualidad de la moneda", expresó Gutiérrez.



La campaña incluye anuncios de televisión y dos vallas que se instalaron cerca de avenidas y autopistas muy concurridas aledañas al barrio miamense de la Pequeña Habana y califica de "cómplices" de los atropellos que suceden en la isla a aquellos que viajan en los cruceros.



Sylvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres contra la Represión (MAR), dijo en la rueda de prensa que hay una vinculación directa entre el dinero que el Gobierno de Cuba recibe por turismo y las "vejaciones" a las que son sometidos opositores como las Damas de Blanco.



"El turismo incrementa la represión, es una de las mayores fuentes de ingresos de los militares" y es difícil separarlo de la hostilidad contra los disidentes, manifestó Iriondo.



Aseguró además que ese dinero, que cifraron en más de 3.000 millones de dólares anuales, nunca va al pueblo de la isla.



"No mejora la vida de los cubanos, incrementa las arcas del régimen para reprimir", agregó Iriondo.



Javier Garcés, quien habló en nombre de cubanos a quienes les confiscaron propiedades hace seis décadas "en violación de leyes nacionales e internacionales", indicó que no pueden quedarse "callados" mientras en Cuba "usan nuestra propiedades".



Entre tanto, el jurista mexicano René Bolio, que preside la comisión Justicia Cuba, indicó que funcionarios que manejan el turismo en las isla están "directamente" relacionados con los violadores de derechos humanos que son investigados por ese grupo internacional de activistas con vistas a que sean juzgados.



Durante la rueda de prensa Bolio mencionó como ejemplo de los investigados por Cuba Decide al administrador del Hotel Nacional de La Habana, Alejandro Martínez.



Por otro lado, el director de la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció que el próximo sábado recogerán firmas para instar el presidente de EEUU, Donald Trump, a impulsar cambios legislativos que les permitan juzgar a los responsables de la represión en Cuba.



Iriondo señaló en ese sentido que se debe juzgar al exgobernante cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate a raíz de un ataque de aviones cazabombarderos cubanos ocurrido en 1996.

(EFE)