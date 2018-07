La historia de censura que une al Ministro de Cultura con Porno para Ricardo

El parlamento del régimen cubano aprobó este sábado, por unanimidad, como ha sucedido desde 1959, un nuevo Consejo de Ministros, integrado por los jefes de 23 ministerios y 3 institutos. La mayoría de los miembros, donde persisten militares de histórica y entera devoción a la dictadura, han sido ratificados.

Pero el actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, presentó 9 nuevas figuras, entre ellas está el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, expresidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), que agrupa a jóvenes artistas y escritores de la isla, quien posee un historial de censor y delator, y al que la banda rockera Porno para Ricardo dedicara una canción que provocó la ira del dirigente comunista.

Alonso Grau nació en la provincia de Sancti Spíritus, es autor de varios libros de poesía, se graduó de ingeniería en Control Automático en la misma universidad de la provincia de Villa Clara donde estudió Díaz-Canel, y también obstenta un currículo plegado al oficialismo.

El escritor y periodista disidente Ángel Santiesteban-Prats, en entrevista con Martí Noticias, reveló algunas de las historias del nuevo Ministro de Cultura de la isla.

El creador del blog contestatario Los hijos que nadie quiso, relató que cuando Alonso Grau salió rumbo a La Habana, se despidió de sus amigos y de un grupo de artistas locales con esta frase: “Regreso hecho Ministro”. Algo que hace más de 20 años atrás no provocó otra cosa que risas.

“Los amigos lo contaban como una ambición de él desmedida. Y mira, su actividad política, su arrodillamiento al régimen le ha permitido llegar a ser Ministro, que evidentemente era su anhelo desde que comenzó en el mundo del arte, a escribir, dicen, que poesía”, dijo Santiesteban-Prat.

Sobre este nombramiento, el autor de Sur: latitud 13 y El verano en que Dios dormía, opina que “el Estado cubano no tiene a quien poner como Ministro de Cultura” y que aunque existen intelectuales que pudieran ocupar el cargo, “no hay un artista entre comillas que responsa con la oficialidad” como lo hará Alonso.

El novelista considera que Alonso Grau “es más dócil que Abel (Prieto)”, anterior Ministro de Cultura, y que su designación se debe a que el saliente ha colocado en el puesto “a un hombre al que le ha hecho muchos favores y al que ha protegido y que va a responder a él”.

“Abel ahí está cuidando su espacio en la cultura, donde él es un gurú, él es un hombre ahí fuerte, y entonces la gente que tiene miedo, que responde a la oficialidad también, responde a Abel y ahora a Alpidio”, asegura el autor de Suerte que tienen algunos y otros cuentos.

Santiesteban-Prats está convencido de que Alpidio Alonso tan sólo va “a levantar el brazo, como mismo está haciendo Díaz-Canel como presidente entre comillas, pues él es un ministro entre comillas, que va a cumplir lo que le va a decir Abel (Prieto), lo que le va a decir Mariela Castro, lo que le va a decir Alejandro Castro, lo que le va a decir Díaz-Canel, que a su vez es lo que le dicen los otros a él. Eso es un cumplo de no sé quién, porque al final no tienen una iniciativa ni ellos mismos se creen ni ministros ni presidentes”.

El servicio de censura de Alonso Grau, cuando estaba al mando de la AHS, provocó que el rockero y opositor Gorki Águila, líder de Porno para Ricardo, le hiciera el tema titulado Comunista y chivatón (palabra que en Cuba se emplea para los delatores), donde se denuncia que se “construyó una casa con el dinero de la Asociación”. Alonso Grau expulsó a la banda de la AHS, lo cual conllevó a que no se pudiera presentar en sitios públicos dentro del país.

Santiesteban-Prats presenció el momento en que Alonso escuchó por primera vez el tema que los rockeros “le regalaran” por ser un “síntoma del oficialismo”.

Nunca imaginó que en su propia fiesta de cumpleaños alguien le colocaría unos audífonos para que escuchara la canción. La escritora Laidi Fernández de Juan, hija del también escritor y funcionario Roberto Fernández Retamar y de la poetisa Adelaida de Juan, quien por entonces tenía un romance con el nuevo Ministro de Cultura de Cuba, invitó a Santiesteban-Prats a la celebración, varios años atrás, antes de que el narrador abriera su blog y se convirtiera en un opositor al que sus antiguos colegas de letras no sólo le viraran la espalda sino que colaboraran con su injusto encarcelamiento como Fernández de Juan.

“Alpidio se puso frenético. Empezó a gritar que iba a matar a Gorki”, cuenta el autor de títulos premiados como Sueño de un día de verano y El regreso de Mambrú, quien al momento le aconsejó quedarse callado y no hacerle daño a Águila, con el buen pretexto de que si tomaba acciones contra el músico muchas más personas se enterarían de la canción y se convertiría en un grave problema.

“A mí la canción me resultó graciosa, y se lo dije a Alpidio, y él se molestó porque yo me riera. Me parecía una canción que, yo le dije, te la buscaste, te la ganaste. Ese es el pago de tu ofrenda al régimen”, rememoró.

Según Santiesteban-Prats, Alonso Grau “no tiene la convocatoria como para un Ministro”, pero esto en Cuba no importa, pues Miguel Díaz-Canel “tampoco tiene convocatoria para ser presidente. Él se va a mirar en el espejo de Díaz-Canel. Él no es un Ministro. Díaz-Canel tampoco es un presidente. Allí quienes mandan son los Castro”.

“En ningún momento nadie dude que son los Castro quienes están a la sombra. Alejandro Castro, Mariela Castro, ellos están haciendo en ese país lo que les da la gana, ellos heredaron el país. Están poniendo jóvenes que responden a ellos, jóvenes que son muy dóciles, gente que tiene mucho miedo y que lo que les interesa es el poder. Como el mismo Alpidio, que le dijo a sus amigos ‘regreso siendo ministro’, y mira, desgraciadamente cómo la vida le ha dado ese lugar. Pero para vergüenza de él, porque en un final qué esplendor puede tener ser ministro en una dictadura”, concluyó.