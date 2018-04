El escritor y disidente Ángel Santiesteban logra viajar a Bogotá

Este domingo, en horas de la tarde, el escritor y disidente cubano Ángel Santiesteban, logró tomar un vuelo de la aerolínea Avianca con destino a Bogotá para participar en un evento literario en la Universidad Sergio Arboleda, en la capital colombiana.

El pasado viernes, a pesar de tener todos sus documentos en regla, las autoridades cubanas impidieron que Santiesteban viajara a Colombia, argumentando que el escritor estaba "regulado" y no podía salir del país.

El también activista de derechos humanos, que cumplió una injusta condena de cinco años producto de su activismo en contra del régimen de La Habana, fue entonces apresado en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, y hasta ayer sábado estuvo detenido en dos unidades de la policía.

Santiesteban, autor de Dichosos los que lloran y otros títulos críticos con la realidad de su país, es uno de los principales invitados a la primera edición en Colombia del Festival del Arte y la Literatura Independiente VISTA, organizado por escritores y artistas exiliados en Miami, donde presentará uno de sus más recientes libros, El regreso de Mambrú (relatos).

Declaración de Bogotá

La arbitraria detención del Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero 2016, generó un movimiento de solidaridad a favor de su libertad.

Tanto los escritores invitados al Festival como sus organizadores anunciaron el lanzamiento este lunes de la “Declaración de Bogotá”, que condena el secuestro de escritores y artistas cubanos e inicia una campaña internacional en su apoyo, y ejercieron presión para que Santiesteban fuera liberado y pudiera participar en el evento, al que sólo podría llegar a tiempo saliendo de La Habana este domingo.

El capitán que puso a Santiesteban en libertad, le comunicó que la Seguridad del Estado no tenía que ver con su arresto, que había sido “un error del sistema”, a lo que el escritor respondió “el único error que podía haber aquí es pensar que es un error del sistema".

Según los organizadores de VISTA, “la Declaración de Bogotá se realizará a pesar de que Santiesteban haya finalmente podido viajar, pues aún hay otros escritores secuestrados por un régimen que viola cotidianamente los más elementales derechos humanos”, dijo a Martí Noticias Idabell Rosales, principal organizadora del encuentro.

Antes de que su vuelo despegara rumbo a Bogotá, Martí Noticias logró entrevistar al autor de premiadas novelas y el blog disidente Los hijos que nadie quiso:



"Les salió mal, la protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor, y creo que ellos (el régimen) no quieren levantar olas y hoy en la mañana me llamó un agente de Inmigración para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado", dijo desde el avión el autor de El verano en que Dios dormía, Premio Internacional Franz Kafka de Novelas de Gaveta 2013, y añadió:

"Ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos. No creo que sea un paso de ellos que se pueda ver como un cambio. Es una estrategia. No es que estén cediendo en buena voluntad. No creo en eso. Son muy malvados".

Santiesteban recalcó en la importancia de la Declaración de Bogotá, pues en Cuba permanecen retenidos algunos de sus colegas "como Francis Sánchez, Ileana Álvarez, entre otros escritores que en este momento no los están dejando salir (del país), y es una libertad, un derecho que tenemos cada cual a exigir, a elegir, a vivir, a ir a donde nos necesiten y nos parezca", subrayó.

VISTA en Colombia

El Festival se celebrará este lunes 30 de abril, entre las 2 y las 6 de la tarde en la Universidad Sergio Arboleda, en su sede capitalina, bajo el lema de “En solidaridad con los escritores secuestrados en Cuba”.

En el evento presentarán sus libros los escritores cubanos Armando de Armas (novela El guardián en la batalla, Premio de Narrativa Reinaldo Arenas 2017), Rafael Vilches (novela Ángeles desamparados), Faisel Iglesias (ensayo El soberano es el ciudadano) y Luis Pérez de Castro (novela Mujer desnuda en la noche).

Varios de los autores presentes debatirán además sobre el libro Gastón Baquero y Rafael Díaz-Balart, sobre racismo y clasismo en Cuba, que reúne ensayos y reflexiones del propio Rafael Díaz-Balart, de su hijo el excongresista Lincoln Díaz-Balart, Juan F. Benemelis, César Menéndez Pryce, Armando de Armas, Orlando Fondevila y Armando Añel.

Ángel Santiesteban

Nacido en La Habana en 1966, Santiesteban se graduó de Dirección de Cine en su ciudad natal. Ha publicado varios títulos y ganado importantes premios nacionales e internacionales, entre ellos: Mención en el concurso de cuento Juan Rulfo 1989, Premio nacional del gremio de escritores UNEAC en 1995, Premio César Galeano1999, Premio Alejo Carpentier 2001 con Los hijos que nadie quiso, Premio Casa de las Américas de cuento 2006 con Dichosos los que lloran, Premio Internacional Franz Kafka de Novelas de Gaveta 2013, convocado en la República Checa, con El verano en que Dios dormía. Sus obras se han editado en México, España, Puerto Rico, Suiza, China, Inglaterra, República Dominicana, Francia, EE UU, Colombia, Portugal, Martinica, Italia, Canadá, entre otros países.