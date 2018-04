Liberan al escritor Ángel Santiesteban tras supuesto error del sistema

Este sábado ha sido liberado el escritor cubano Ángel Santiesteban, quien en la tarde de ayer fuera detenido por la policía política, en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

Luego de que el pasado 28 de febrero Santiesteban cumpliera una injusta condena de 5 años, el narrador solicitó su pasaporte, el cual las autoridades le entregaron. Obtuvo su visado, pero cuando este viernes intentó abordar su vuelo rumbo a Bogotá, fue apresado bajo el argumento de que estaba "regulado" y no podía salir del país.

La intención de su viaje era participar en el primer Festival del Arte y la Literatura Independiente VISTA, que se celebrará este lunes 30 de abril en el Auditorio Principal de la Universidad Sergio Arboleda, en la capital colombiana.

Un día antes de su vuelo a Bogotá, un capitán llamó al celular del escritor para comunicarle que estaba involucrado en el supuesto robo de un teléfono móvil, y que debía presentarse en la Unidad de la Policía. Santiesteban le respondió que jamás había tenido que ver con ningún robo.

"Ayer (viernes) en la mañana me volvió a timbrar dos veces, él no te timbra, parece que no tienen dinero y lo que hacen es que dan un timbracito y cuelgan (...) Yo no lo llamé", relató Santiesteban, quien entendió que se trataba de un pretexto para impedirle salir del país, no se presentó en la Unidad y fue directamente al aeropuerto, donde fue apresado.

Los escritores cubanos Rafael Vilches y Luis Pérez de Castro, invitados al mismo evento, sí lograron viajar. Antes de ser conducido por los oficiales, Santiesteban les dijo: "Fuerza, adelante, que es importante que ustedes lleguen allí y denuncien lo que está pasando".

Según contó a Martí Noticias el autor de El regreso de Mambrú y Los hijos que nadie quiso, en pocas horas el motivo de su arresto sufrió varios cambios: luego del robo del móvil, le informaron que "estaba siendo procesado por un caso de drogas", luego las autoridades retomaron una antigua acusación por "estafa con una moto", supuestamente ocurrida en el tiempo en que Santiesteban estuvo preso, y "finalmente vuelve el móvil", señaló.

"Sé que vas a usar esto para las denuncias que pronto se van a hacer de los derechos humanaos", le increpó un agente de la Seguridad del Estado antes de ser puesto en libertad, "pero esto es un error del sistema, desde que saliste preso había que adjuntar un papel aquí, y no se hizo. Firme aquí", le ordenó el oficial.

"Yo firmé, como supuestamente mi libertad, él juntó el papel en un dosier y me dijo 'usted está libre'. Pregunté si ya podía viajar a Bogotá y me contestó que a partir del lunes, porque 'hoy los compañeros no están aquí para quitarte eso del sistema'. Y cuando él me dice que es un error del sistema, yo le dije que el único error que podía haber aquí es pensar que es un error del sistema", relató Santiesteban.

En su página de Facebook el autor de Sueño de un día de verano y Dichosos los que lloran, publicó un mensaje de agradecimiento a quienes se mantuvieron pendientes de su detención.

Los organizadores del Festival VISTA, confirmaron a Martí Noticias que están tramitando un nuevo boleto para que Santiesteban pueda viajar el lunes en Bogotá y participar en el evento.

"Depende otra vez de que las autoridades del régimen lo dejen o no viajar, que inventen un nuevo pretexto para retenerlo y que no le dé tiempo a llegar al Festival, o que finalmente se den cuenta de que es un ciudadano íntegro, que no ha cometido ningún delito, que no pueden hacerlo ver como un delincuente, que simplememente se trata de un intelectual invitado a una universidad a presentar sus libros, una simple cuestión de libertad y sinceridad", manifestó Idabell Rosales a Martí Noticias.



“La ausencia del destacado narrador Ángel Santiesteban, Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero 2016, invitado a la edición de VISTA en Colombia, pero detenido por la policía política, ha generado un movimiento de solidaridad de los escritores y coordinadores participantes, cuyo primer resultado es la Declaración de Bogotá”, declaró el viernes desde Bogotá el escritor y editor Armando Añel, uno de los organizadores del Festival.

La primera edición de VISTA en Colombia tendrá lugar este lunes 30 de abril, entre las 2 y las 6 de la tarde, en el Auditorio Principal de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.