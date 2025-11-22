Bolsonaro es llevado a prisión; su familia alerta que es un "intento de asesinato"

Getting your Trinity Audio player ready...

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue arrestado este sábado en Brasilia por la policía federal, tras una orden del Tribunal Supremo.

El exmandatario fue condenado a 27 años por su participación en la planificación de un intento de golpe de Estado en 2023, tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Se encontraba en prisión domiciliar hasta que el juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos, dictaminó que Bolsonaro representaba un riesgo de fuga y que dañó intencionalmente su tobillera electrónica para evadir el arresto domiciliario y escapar, por lo que fue puesto bajo "custodia preventiva".

Está detenido en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

"No se trata de una medida cautelar, una detención preventiva ni de ningún otro término que los sirvientes del régimen utilicen para suavizar esta abominación. Debemos tener el coraje de decir exactamente lo que está sucediendo: El juez Moraes de la Corte Suprema intenta terminar el trabajo que el diputado del Partido Socialista y de la Libertad (PSOL), Adélio Bispo, comenzó cuando apuñaló a mi padre en la campaña de 2018. Es un intento de asesinato, nada menos", escribió el hijo del ex mandatario Eduardo Bolsonaro.

"El juez Alexandre de Moraes tiene un objetivo muy simple: matar a mi padre. Terminar el trabajo que la izquierda ya ha intentado. Hoy Moraes actúa simplemente como un ejecutor que realiza el trabajo sucio del régimen, un régimen de excepción que busca tomar el poder y eliminar por completo a la oposición política en Brasil", denunció el diputado federal.

Este sábado el presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostró sorprendido de lo ocurrido a Bolsonaro y calificó de “muy mala” su detención.

Trump ha criticado el proceso judicial contra el líder conservador como una "cacería de brujas" y un episodio de "persecución política".