EEUU sanciona a firma legal por apoyo a juez responsable de campaña contra Bolsonaro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el lunes sanciones contra el Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA y contra Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado brasileño Alexandre de Moraes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) explicó que el Lex Institute actúa como empresa fachada que administra propiedades y riqueza de la familia De Moraes. Según Washington, Viviane de Moraes, quien dirige la institución desde su creación en 2000, “ha sido pieza clave en la administración de bienes que benefician directamente al magistrado”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al juez de llevar a cabo una campaña sistemática contra sus críticos.

“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados —incluidos los dirigidos contra el expresidente Jair Bolsonaro—. Hoy dejamos claro que el Tesoro seguirá apuntando a quienes lo respalden mientras abusa de los derechos humanos”, dijeron en un comunicado.

De Moraes fue sancionado el 30 de julio de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14323, firmada por el presidente Donald Trump, que acusa al magistrado de utilizar su cargo en el Supremo Tribunal Federal para perseguir a opositores políticos y reprimir la disidencia.

Las sanciones anunciadas este lunes se aplican bajo la Orden Ejecutiva 13818, que implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos. Como consecuencia, todos los bienes e intereses vinculados al Lex Institute y a Viviane de Moraes en Estados Unidos quedan bloqueados, y ciudadanos o empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

El Tesoro advirtió que violar estas restricciones puede acarrear sanciones civiles o penales, tanto para individuos como para instituciones financieras que faciliten operaciones con personas designadas.