Bajo el acoso de sus carceleros, dos periodistas cubanos cuentan el vía crucis que viven en prisión

Dos periodistas independientes que cumplen prisión política se encuentran en deplorables condiciones en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, además de ser víctimas de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado.



En comunicación telefónica con su esposa, Lázaro Yuri Valle Roca reiteró el viernes que no se pondrá el uniforme de preso, esto en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del Teniente Coronel Airen, segundo jefe del penal. Por esta actitud, Valle Roca ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2 del complejo penitenciario, y también por el jefe de orden interior.



“Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podría eso traer una sanción conjunta, que tendría que cumplir los cinco años aquí en el edificio sin derecho a mínima, y me podrían poner dos años más de conjunta. Esa fue la intimidación. Yo les dije que, de todas formas, yo asumiría la responsabilidad de eso, y que yo no iba por eso a ponerme el uniforme. Y les dije también que me hicieron mal la medición de la vista, no concuerda una con la otra”, denunció desde prisión Valle Roca, según el audio de la llamada enviado a Martí Noticias por su esposa, la comunicadora y activista Eralidis Frómeta.

Valle Roca ofreció hace algunos días detalles de la golpiza que sufrió en el centro correccional de menor rigor Punto Cero, aledaño al Combinado del Este, donde se encontraba, luego que al periodista finalmente le fue otorgado este régimen hace dos meses, luego de más de medio año de espera.



El autor de ese maltrato físico fue el teniente coronel Airen, segundo jefe de la prisión, y ocurrió el tres de octubre, mientras el periodista estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales, en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena.



Tras la golpiza, el preso político fue conducido al hospital de la cárcel, donde la doctora que lo atendió se negó a darle el certificado de lesiones. Tampoco quiso ordenarle una radiografía. Desde esa fecha, Valle Roca se mantiene con muchos dolores en el cuerpo, explicó su esposa.

En el mes de febrero del pasado año, Valle Roca tuvo que ser internado en el hospital General Docente Enrique Cabrera, conocido como El Nacional, ubicado en el municipio Boyeros en la capital cubana, por problemas respiratorios e insuficiencia renal. Los médicos nunca le han dado los resultados de los exámenes que allí le realizaron, denunció Frómeta.



Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal de YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a cinco años de prisión, por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí, y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba, esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana.

Jorge Bello Domínguez, otro periodista encarcelado



También en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, el periodista Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desordenes públicos y desacato.

El viernes pasado, Bello Domínguez tuvo visita familiar, y su madre, Martha Domínguez, contó a Martí Noticias la difícil situación en la que lo encontró.



“Jorgito me estuvo explicando: 'Mami, es todos los días sin comer a base de caramelitos'. Ahora no les dejan pasar ni caramelos, los presos están muriéndose de hambre y él es diabético. [La comida] dice que es un chícharo con agua y sal, sin un sazón, sin nada", dijo la mujer.



En el Combinado del Este tampoco hay medicamentos. "Los presos están enfermos y no tienen nada allá adentro. ¡Y las chinches pa' que! Ni fumigación. Dice que las condiciones allí cada día son más malas y más malas", detalló Domínguez.



A su hijo Jorge lo reprimen mucho "porque él no participa en nada, se niega a todo; a él lo vigilan y no le dejan sacar ni una carta para las hijas", aseguró la madre del periodista.



Bello Domínguez está ubicado en el edificio 1, tercero sur, junto a reos comunes, aislado de los otros prisioneros políticos, añadió.



En una reciente carta de su puño y letra, enviada a Martí Noticias, el comunicador independiente denuncia el acoso y hostigamiento por parte de la policía política que sufren los presos políticos en el Combinado del Este.