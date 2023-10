"Me tiró contra el piso, me puso la rodilla en el cuello, abusó de mí ", periodista denuncia agresión de teniente coronel en prisión

Este miércoles en comunicación telefónica con su esposa, desde el penal de máxima seguridad Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que fue agredido por uno de los carceleros.

El ataque ocurrió, según relató, en el centro correccional de menor rigor "Punto Cero", aledaño al Combinado del Este, el 3 de octubre, mientras Valle Roca estaba a la espera de una entrevista con el Consejo de Beneficios Penales para la aprobación de una medida de libertad condicional, que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su sentencia.

El periodista de 62 años fue condenado, por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, a cinco años de prisión, por haber filmado en Centro Habana y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí, y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba.

El periodista señaló como culpable de la agresión al Teniente Coronel "Airen", segundo jefe de la prisión.

“Yo estaba sentado debajo de una ceiba, entonces viene pasando por allá arriba, por uno de los pasillos mirando para abajo el tal Airen, me dice, 'oye, ¿tú no te paras?, y le digo yo '¿por qué me tengo que parar?'. Entonces me faltó el respeto, me llevó para una oficina, allí me quitó las gafas de sol, que tú sabes yo tengo autorización para usarlas por el problema de los ojos y me dio un piñazo por la cara, entonces me dijo 'Ponte las manos atrás', me tiró contra el piso, me puso la rodilla en el cuello y por las costillas, ya tú sabes abusó de mí allí, yo indefenso y sin poder hacer nada, fue una arbitrariedad, y un abuso completo de poder y de prepotencia de esta gente”, aseguró Valle Roca.

Tras el maltrato físico, el preso político fue conducido al hospital de la cárcel, donde la doctora que lo atendió se negó a darle el certificado de lesiones, tampoco quiso ordenarle una radiografía, señaló Lázaro Yuri.

"La doctora me dijo, 'No, no te veo nada, no tienes morados', le digo; 'ah por qué tengo que tener un morado y los dolores que tengo en las costillas?´, había una enfermera allí que dice 'nosotros somos revolucionarios'. Me dijeron que no me podían hacer el certificado de lesiones porque no se veía a simple vista nada", dijo el comunicador.

Una semana después de este maltrato, Valle Roca asegura que continúa con dolores, en malas condiciones de salud y sin asistencia médica.

“Bueno, desde el sábado estoy mal, mal, mal, con diarreas, con muchos dolores en el cuerpo y con mucha fiebre, no hay agua caliente para yo poderme bañarme”, advirtió.

Su esposa Eralidis Frómeta dijo que ya acudió a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), en 15 y K, en el Vedado, para denunciar al segundo jefe de la prisión Combinado del Este, donde le informaron que en un término de 30 días le darían una respuesta.

“Lo que sucede es que a Lázaro Yuri, ya en este mes tenían que elevarle la libertad condicional, ellos como no lo quieren sacar de la prisión, le provocaron esta situación para denegarle su libertad condicional, porque ya él terminó de cumplir la mitad de la sanción”, explicó la mujer.

Al periodista finalmente le fue otorgado el régimen de menor rigor hace dos meses, que ya le correspondía desde hace más de medio año, siendo reubicado en el campamento Punto Cero.

En lo que fue su primer pase para a la casa, Valle Roca concedió una entrevista con Martí Noticias donde habló del deterioro de su estado de salud tras más de dos años de encarcelamiento, las pésimas condiciones en el penal, y el hostigamiento que sufre por órdenes de la Seguridad del Estado.

En el mes de febrero del pasado año, Valle Roca tuvo que ser internado en el hospital General Docente Enrique Cabrera, conocido como El Nacional, ubicado en el municipio Boyeros en la capital cubana, por problemas respiratorios e insuficiencia renal. Su familia dice que nunca le han dado los resultados de los exámenes que allí le realizaron.

El 15 de junio del 2021, el comunicador fue citado para la estación policial ubicada en Zapata y C, donde quedo detenido, posteriormente trasladado para el centro de instrucción de la seguridad del estado, en Villa Marista, y desde allí fue llevado para el Combinado del Este.