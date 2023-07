Periodista Valle Roca fue trasladado a régimen de menor rigor

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha sido trasladado a un régimen de menor rigor dentro de las instalaciones del Combinado del Este, la mayor prisión de Cuba, ubicada en la capital.

El cambio le correspondía desde hacía más de seis meses por el tiempo que tiene cumplido, explicó su esposa Eralidis Frómeta, que lo visitó el viernes pasado y quien constató que en el nuevo destacamento las condiciones que enfrenta siguen siendo precarias.



“Lo pusieron en un campamento pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de un kilómetro con la jaba del recluso, un campamento que está deprimente. Al menos el salón de las visitas apenas tiene asientos porque es una nave con piezas prefabricadas desbaratadas amarradas con alambres, da el sol completamente, es decir, que no tiene condiciones higiénicas para pasar dos horas y media de visita con nuestros familiares", dijo su mujer.

"Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que no le trabajaría a la dictadura, allí dentro de ese campamento donde lo tienen", dijo la también comunicadora.

El director del blog digital y el canal YouTube Delibera, condenado a cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, ha padecido serios problemas de salud durante su encarcelamiento.



Lázaro Yuri sigue con secuelas de un reforzamiento pulmonar que sufre desde que fue encarcelado y hasta el presente tiene que bañarse con agua fría, y aún no logra la consulta médica con un oftalmólogo para atender su problema de la visión, recordó Frómeta.



También en esa misma prisión del Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple 15 años de cárcel por participar en la manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, está enfermo y sin asistencia médica, según informó a Martí Noticias su madre Martha Domínguez.



“Bueno, Jorge en estos momentos me llamó y me dice que tiene una fiebre horrible de 40, que está muy mal, muy decaído, tirado en la cama con una tos que no se le quita, no le han hecho nada y no lo han llevado al médico, él está en el edificio uno tercero sur. El hostigamiento, todo es malísimo, negro lo que están pasando”, argumentó Domínguez.



Su hijo reiteradamente ha denunciado que está siendo acosado por el Mayor y jefe de unidad Leonelvis Hardy Baró, el también Mayor y segundo jefe de unidad Aliosky Kindelán y el Capitán y jefe de reeducación Yergenis Biscet, todos bajo las órdenes del Teniente Coronel "Pedro", jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado, todo esto porque Jorge se niega a hacer consignas revolucionarias.



El comunicador independiente fue condenado por los presuntos delitos de “sabotaje con carácter continuado”, “robo con fuerza”, “desórdenes públicos ” y “desacato”, tras su participación en las protestas en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.



Otro preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años por participar en la manifestación en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, está castigado y fue maltratado físicamente en el penal de Quivicán.

El prisionero fue agredido por manifestarse en el segundo aniversario del histórico estallido popular, dijo su esposa, Dayana Aranda Batista, quien el viernes se entrevistó con el director del penal, a quien solo identificó por el apellido Lolo.



"Se manifestó con su pulóver de blanco escrito por delante y por detrás, los guardias lo golpearon, eso fue confirmado por Lolo mismo, él me dijo que lo que podía hacer por mí era mandar un guardia y ponerme a Juan Enrique, para que yo pudiera escuchar su voz para que yo viera que estaba bien, pero que no podía dejármelo ver", dijo la esposa.



"Juan Enrique, lo que me dijo por teléfono fue que no me preocupara que él estaba bien, y que gritara con él “Patria y Vida”, ya te puedes imaginar, colgó el teléfono, yo salí de la prisión y nunca pude verlo", señaló su esposa.



Al prisionero le robaron todas sus pertenencias y no le suministran medicamentos. Su esposa presentó una queja contra los directivos del penal ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), donde denunció el ensañamiento.