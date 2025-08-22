Atentados terroristas estremecen a Colombia las últimas horas

Getting your Trinity Audio player ready...

Múltiples informes indican un aumento de la violencia en Colombia en las últimas horas, donde se han efectuado al menos tres atentados terroristas.

Un coche bomba explotó cerca de una base militar en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, mientras el derribo de un helicóptero que se disponía a erradicar cultivos de hoja de coca en Antioquia resultó en la muerte de al menos 13 agentes. Un tercer ataque, en el que no se lamentan víctimas humanas, ocurrió en Florencia, departamento de Caquetá cerca de la Alcaldía.

Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas Farc, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo Petro.

“Lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre en mi Gobierno. Es terrorismo”, afirmó el presidente y anticipó que esos crímenes constituyen “actos de guerra”, sujetos a ser investigados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).

En el primer ataque, ocurrido en las cercanía de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la tarde del jueves 21 de agosto, el recuento de víctimas, hasta el momento, asciende a 6 muertos y 70 heridos.

La acción se atribuye a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Un sospechoso, alias Sebastián, fue capturado en el lugar.

Esta escalada de violencia podría representar desafíos significativos para los procesos de paz en Colombia a medida que se acercan las elecciones de 2026.