Acusan a otros dos periodistas independientes de usurpación de funciones

Los periodistas independientes Manuel Alejandro León Velázquez y Alexander Rodríguez Santiesteban fueron puestos en libertad este lunes después de 72 horas de arresto, y acusados de "usurpación de funciones", una figura legal con la que el régimen de la isla acosa a la prensa libre.

“Fuimos encarcelados hasta este lunes a las 2 de la tarde, no pude ver más a Alexander Rodríguez Santiesteban, porque a mí me montaron en una patrulla, me llevaron hasta Moa, y de allí en un transporte hasta Guantánamo”, dijo León Velázquez a Radio Martí.

León Velázquez es reportero de Palenque Visión y corresponsal del sitio digital Diario de Cuba, en Guantánamo. Rodríguez Santiesteban coordina la Alianza Democrática Oriental en Banes, Holguín.

“La acusación que se nos impone es usurpación de funciones, y luego se nos dio a conocer que había otra denuncia de acusación falsa. No nos pusieron multas, y estuvimos 3 días sin comer ni tomar agua. Se me dijo, además, que no podía volver a entrar a la provincia de Holguín", explicó León Velázquez.

Según Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, la Seguridad del Estado emprende una campaña de acoso sostenida contra los periodistas independientes en la isla.

La acusación de "usurpación de funciones" se atribuye a funciones públicas por entrevistar a personas delante de una cámara, o delante de un móvil.

El Código Penal cubano estipula que esta acusación solo puede ser usada si la persona viola la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, que no se aplica en la isla desde la Primavera Negra, en 2003, cuando el régimen castrista llevó a la cárcel a 75 opositores, varios de ellos periodistas independientes.

(A partir de un reporte de Yolanda Huerga y redes sociales)