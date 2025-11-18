Preso político cubano Yosvany Rosell García Caso cumple 27 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso cumple este martes 27 días en huelga de hambre en la cárcel Cuba Sí, en El Yayal, provincia de Holguín.

“Es un riesgo para su vida. Exijo que lo trasladen a un hospital y reciba atención médica. Agradezco a todas las personas que han dado visibilidad al caso de mi esposo y a esta injusticia que se está cometiendo contra un padre de familia, contra un ser humano”, dijo a Martí Noticias su esposa Mailín Rodríguez Sánchez.

La mujer insistió en que García Caso ha recurrido a esta medida extrema como protesta frente a los abusos sufridos dentro del sistema penitenciario de la isla.

En redes sociales decenas de familiares de presos políticos y miembros de la sociedad civil cubana han mostrado su apoyo al joven.

Este lunes el congresista Mario Díaz-Balart denunció el caso del prisionero político. "Estoy profundamente preocupado por el bienestar de valientes activistas prodemocracia como Yosvany Rosell García Caso... Exijo su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos en Cuba", escribió en redes sociales.

Casi una decena de presos políticos en la isla están en huelga de hambre. En un comunicado sobre la situación, la embajada de EEUU en La Habana, condenó "los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano".

Es alarmante, dijeron, "que presos del 11J como Yosvany Rosell García están en huelga de hambre manifestándose en contra de los constantes abusos... El pedido que se liberen todos es urgente”.

Entre ellos figuran Daniel Alfaro Fría, Aníbal Yasel Palau, Walfrido Rodríguez Piloto, varios reclusos en la prisión de Agüica y Óscar Corría Sánchez en Santiago de Cuba.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba también emitió un pronunciamiento urgente, describiendo la huelga de hambre como el último recurso de quienes se sienten totalmente desprotegidos dentro del sistema penitenciario.