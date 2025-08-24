Trump y líderes de todas partes del mundo felicitan a Ucrania por su independencia

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este domingo un mensaje de apoyo a Ucrania y se unió a las felicitaciones de otros líderes mundiales por el aniversario 34 de la declación de la independencia del país eslavo del dominio soviético.

"El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió el presidente Trump en una carta compartida por Zelenskyy en su cuenta de X.



"Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido. Estados Unidos apoya una solución negociada que conduzca a una paz duradera que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania", añadió Trump.

Zelenskyy agradeció el mensaje de apoyo de Trump, que recibió el lunes pasado en la Casa Blanca al mandatario ucraniano y otros líderes europeos en unas históricas conversaciones dirigidas a avanzar en un acuerdo de paz con Rusia.



"Estimado @POTUS, gracias por sus sinceras felicitaciones por el Día de la Independencia de Ucrania. Agradecemos sus amables palabras para el pueblo ucraniano y agradecemos a Estados Unidos por apoyar a Ucrania en la defensa de lo más valioso: la independencia, la libertad y la paz garantizada. Creemos que, trabajando juntos, podemos poner fin a esta guerra y lograr una paz verdadera para Ucrania", escribió el mandatario.

En un mensaje de felicitación, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos está comprometido con el futuro de Ucrania como nación independiente.



"Creemos en una solución negociada que defienda la soberanía ucraniana y garantice su seguridad a largo plazo, conduciendo a una paz duradera. En este Día de la Independencia, al rendir homenaje a la historia de su nación, Estados Unidos espera seguir consolidando nuestra alianza económica y de seguridad para un futuro pacífico y próspero para ambas naciones", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

También correspondió a las felicitaciones enviadas por otros importantes aliados internacionales, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutteen, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en varios mensajes en la red social.

"Quiero felicitar a Ucrania por su 34 Día de la Independencia. Si algún país merece la paz cuanto antes, ese es Ucrania, y quiero asegurarles que la OTAN está con ustedes", dijo Rutteen en un video reposteado por Zelenskyy.

Como parte de las conmemoraciones, el líder ucraniano, acompañado de su esposa Olena Zeleska y el primer ministro canadiense Mark J. Carney, depositó una ofrenda floral en el Muro del Recuerdo a los caídos.



"Aquí están los nombres de quienes dieron su vida por nuestra independencia y libertad", señaló. "Apreciamos la memoria de todos y cada uno de ellos. Honramos su heroísmo y todo lo que hicieron para que Ucrania sobreviva. Eterna gratitud y gloria a los héroes".

En la Catedral de Santa Sofía, se unió luego a un rezo por la paz de Ucrania. "Oramos por nuestros guerreros, por el futuro de nuestro estado: un futuro seguro y pacífico", expresó.

Mientras, el papa León XIV, envió a los ucranianos un mensaje de apoyo espiritual. "Quiero asegurarle mi oración por el pueblo ucraniano que sufre a causa de la guerra, especialmente por todos los heridos físicos, por los desconsolados por la muerte de un ser querido y por quienes se han quedado sin hogar", escribió el sumo pontífice en una misiva al presidente ucraniano.

Desde la icónica Plaza de la Independencia, Zelenskyy envió un mensaje de esperanza y gratitud a su pueblo.



"Estamos construyendo una Ucrania lo suficientemente fuerte y poderosa como para vivir en seguridad y paz. Para que aquí, en esta plaza, en nuestra Plaza de la Independencia, bajo nuestras banderas, en nuestra tierra, nuestros hijos y nietos celebren el Día de la Independencia. En paz. En calma. Con confianza en el futuro. Con respeto. Y con gratitud a todos los que defendieron a Ucrania en esta guerra por la independencia. A los que resistieron, a los que prevalecieron, a los que obtuvieron la victoria".

El presidente Trump dijo el viernes que en dos semanas debería saber si es posible avanzar en su intento de poner fin a la invasión rusa de Ucrania y volvió a plantear la posibilidad de imponer sanciones a Rusia. En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump afirmó que "no está satisfecho" con ningún aspecto del esfuerzo por alcanzar la paz.