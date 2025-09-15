Trump promete castigar con "todo el peso de la ley" a cubano que decapitó a gerente de hotel en Texas

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el fin de semana en un post en Truth Social que está al tanto del asesinato en Dallas, Texas, cometido por un cubano con antecedentes criminales.

"Estoy al tanto de los terribles informes sobre el asesinato de Chandra Nagamallaiah, una persona muy respetada en Dallas, Texas, quien fue brutalmente decapitado frente a su esposa e hijo por un inmigrante ilegal cubano que nunca debió haber estado en nuestro país", escribió Trump.

Un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) señala que el cubano, identificado como Yordanis Cobos-Martínez, usó un machete para decapitar a un comerciante tras una discusión frente a su esposa e hijo.

"Según se informa, Cobos-Martínez pateó la cabeza de la víctima como si fuera un balón de fútbol. ICE ha presentado la orden de detención en la Cárcel del Condado de Dallas, donde se encuentra detenido este inmigrante ilegal", señala la nota.



Cobos-Martínez tenía una orden de deportación anterior por delitos cometidos en Estados Unidos, incluyendo abuso sexual infantil, robo de auto y detención ilegal, pero el régimen cubano se negó a recibirlo y fue puesto en libertad a su retorno a EEUU, bajo la administración del demócrata Joe Biden.

"Tengan la seguridad de que ¡el tiempo de ser indulgentes con estos inmigrantes ilegales criminales ha terminado bajo mi supervisión!", aseguró el presidente Trump. "La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la Fiscal General, Pam Bondi, el Zar Fronterizo, Tom Homan, y muchos otros en mi Administración están haciendo una labor increíble para hacer América seguro otra vez".

"Este criminal, que tenemos bajo custodia, será procesado con todo el peso de la ley. ¡Será acusado de asesinato en primer grado!", concluyó el presidente Trump.

En los últimos meses, ICE ha divulgado información sobre ciudadanos de origen cubano que han sido deportados de EEUU por su conducta criminal, publicando sus fotografías, nombres y una breve relación de los delitos en que han incurrido. Los perfiles de los detenidos por la autoridad migratoria estadounidense incluyen ciudadanos de numerosos países convictos de múltiples delitos.