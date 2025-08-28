ICE arresta a cubana con pasado delictivo tras reingreso ilegal a EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Una cubana con antecedentes criminales en Estados Unidos fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esta semana en Tampa tras su reingreso ilegal al país.

Odalys Abreu, de 52 años de edad, fue detenida por violaciones a la Ley Laken-Riley, tráfico de drogas, hurto mayor y reingreso ilegal a EEUU después de una Orden Final de Deportación emitida en 1995, informó la Oficina de Control y Deportación (ERO) de ICE en Miami en su cuenta de X.

Otro ciudadano cubano, identificado como Robinson Ahumada-Forten, fue también arrestado por ICE en el sur de la Florida. Sus antecedentes penales incluyen violaciones de la Ley Laken-Riley y violencia doméstica. El arrestado ha permanecido en EEUU sin autorización desde 2024, señala la agencia federal en el post.

La Ley Laken-Riley, promulgada el 29 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump, exige la detención obligatoria de no ciudadanos acusados de determinados delitos, como robo, hurto y asalto a un oficial de policía, entre otros. Fue nombrada en honor a una estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante indocumentado que había sido previamente arrestado por robo.

Otros ciudadanos cubanos encausados por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y delitos de naturaleza sexual han sido devueltos a la isla o a terceros países, luego que la Corte Suprema diera luz verde a la administración del presidente Donald Trump para realizar estos procedimientos.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con otras agencias federales de aplicación de la ley, realizó su arresto número 5,000 en la ciudad de Los Ángeles, California.



"Eso significa que 5,000 inmigrantes ilegales, pandilleros, depredadores de menores y asesinos fueron retirados de nuestras calles. Se salvaron vidas valiosas. Se protegió a familias. Los contribuyentes estadounidenses se salvaron del costo de sus delitos y de la carga de sus beneficios", escribió en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "Este es solo el principio", prometió.