Silvito El Libre denuncia golpiza en Aeropuerto de La Habana

El rapero cubano Silvito El Libre, hijo del cantautor Silvio Rodríguez, denunció este sábado en su página de Facebook que fue golpeado y vejado por agentes de la Seguridad del Estado en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyeros de La Habana.

“Llevo cuatro días viniendo aquí y ahora que iba a salir con mis maletines, agentes de la Seguridad del Estado me golpearon, me amenazaron, me golpearon en el pecho, me metieron obligado a una oficina y me tiraron contra el piso”, dijo el joven visiblemente enojado en un video, cargado con fuertes palabras, publicado en su perfil de Facebook.

“Acabo de salir del aeropuerto de esta isla esclava, a donde llegué el día 2 y como siempre mis cosas me las dejaron retenidas allá adentro, no se por qué razón como si yo fuera un terrorista”, explicó Silvito quien, está radicado en el extranjero y según dijo ha viajado a Cuba en varias ocasiones para visitar a su familia.

“Uno no viene aquí a buscar problema, sino a ver a la familia”, afirmó Silvito, quien comenzó a gritar en el área de parque del aeropuerto: “Abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel y abajo todos los que no dejan a uno venir aquí a ver a su familia y tienen al pueblo de Cuba esclavizado”.

(Escrito por Pablo Alfonso, con información de las redes sociales)